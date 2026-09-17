Głosowanie w BO na półmetku. Ratusz podaje liczbę głosów

Prawie 3,8 tys. osób zagłosowało już w najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Elbląga. Na półmetku ratusz podaje dotychczasowe wyniki w poszczególnych okręgach i inicjatywach ogólnomiejskich. Głosowanie potrwa do 30 września.

Głosować w budżecie obywatelskim 20277 można na 98 projektów, do podziału jest 5,65 mln złotych. Dotychczas zagłosowały 3 793 osoby.

Głosy można oddawać:

- elektronicznie – przez stronę internetową: https://boglosowanie.umelblag.pl/. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy;

- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które dystrybuowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2027.

Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Wyniki na półmetku:

Okręg 1.

Okręg 2.

Okręg 3.

Okręg 4.

Okręg 5.

Ogólnomiejski