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Głosowanie w BO na półmetku. Ratusz podaje liczbę głosów

 Elbląg, Głosowanie w BO na półmetku. Ratusz podaje liczbę głosów
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Prawie 3,8 tys. osób zagłosowało już w najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Elbląga. Na półmetku ratusz podaje dotychczasowe wyniki w poszczególnych okręgach i inicjatywach ogólnomiejskich. Głosowanie potrwa do 30 września.

Głosować w budżecie obywatelskim 20277 można na 98 projektów, do podziału jest 5,65 mln złotych. Dotychczas zagłosowały 3 793 osoby.

Głosy można oddawać:
       - elektronicznie – przez stronę internetową: https://boglosowanie.umelblag.pl/. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy;
       - tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które dystrybuowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2027.

Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

 

Wyniki na półmetku:
       Okręg 1.
       Okręg 2.
       Okręg 3.
       Okręg 4.
       Okręg 5.
       Ogólnomiejski


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