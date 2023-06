Goście z Francji i Portugalii na rzece

Do Elbląga przyjechały osoby z niepełnosprawnością z Francji i Portugalii. Razem z podopiecznymi elbląskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od kilku dni poznają tajniki sportów wodnych.

Elbląskie koło PSONI wraz z partnerskimi organizacjami z Francji i Portugalii realizuje projekt „Aquality“ w ramach programu Erasmus + Sport. - Głównym celem projektu jest promowanie sportów wodnych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wypracowanie dobrych praktyk i metod wprowadzania wybranych sportów wodnych do ich aktywności fizycznej oraz rekreacji. Uczestnikami projektu są oczywiście osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich środowisko – rodzina, przyjaciele oraz terapeuci/nauczyciele.“ - informuje Michalina Dulny, elbląski koordynator projektu. - Jeżeli chodzi o Polskę są to uczniowie Warsztatów Terapii Zajęciowej lub uczniowie wyższych klas szkoły przysposabiającej do pracy.

fot. PSONI

W ramach projektu podopieczni organizacji poznają tajniki kajakarstwa, aquatic walking, nurkowania oraz pływania na SUP. W Elblągu uczestnicy projektu skupili się na nurkowaniu. - Niektórzy z uczestników pierwszy raz w swoim życiu mieli okazję skorzystać ze sprzętu pływającego - mówiła Michalina Dulny.

W ramach projektu są zorganizowane cztery spotkania. We wrześniu ubiegłego roku uczestnicy spotkali się we Francji, gdzie poznawali tajniki aquatic walking, we wrześniu tego roku wybiorą się do Portugalii poznawać kajaki. Ostatnie spotkanie odbędzie się ponownie we Francji.

- Na tę chwilę jesteśmy w połowie projektu i widoczne już są pewne pierwsze wnioski, takie jak: potrzeba dostosowania bazy sprzętowej w każdym z krajów (np. w zakresie odpowiedniej wielości strojów – pianek, odpowiedniej i zróżnicowanej wielkości desek SUP), potrzeba odpowiedniego przygotowania kadry wspierającej uczestników podczas aktywności w wodzie oraz opisanie metodyki pracy, która będzie mogła być powielana i dostosowywana, potrzeba włączenia do uprawiania sportów wodnych rodzin osób z niepełnosprawnością - informuje koordynatorka projektu.