Grota i górka w pytaniach radnej

"W sprawie Groty w parku Planty" – takie formalne zapytanie skierowała do prezydenta radna Elżbieta Banasiewicz z klubu PiS. Co konkretnie interesuje radną?

- Rewitalizacja Groty kosztowała 1,2 mln zł. Spotykam się z wieloma zarzutami o działania miasta związanymi z postawą wykluczenia z życia kulturowego osób starszych, matek z dziećmi w wózkach, osób niepełnosprawnych – brak windy, podjazdu bądź innego rozwiązania dostępu do Groty (niż ciąg schodów) budzi sprzeciw i oburzenie wielu elblążan. Proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii – pisze radna Banasiewicz.

Fot. Anna Dembińska

Co na to prezydent Elbląga?

- Realizacja projektu pn. „Rewitalizacji groty (Ślimaczej Górki) w Parku Planty” wykonana została zgodnie z opracowaną dla tego zadania inwestycyjnego dokumentacją projektową i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi w obszarze dostępności w terenach publicznych. W zrealizowanym projekcie w przestrzeni parku, ze względu na uwarunkowania historyczne i terenowe, przyjęto rozwiązania architektoniczne, które uwzględniają dysfunkcje osób z niepełnosprawnościami poprzez odpowiednie ukształtowanie, urządzenia i wykończenie. Wykonano elementy ułatwiające orientację: oznaczono chropowatymi nawierzchniami strefy komunikacyjne dojścia do schodów, podnóża Górki, ścieżkę wschodnią (od ul. 12 Lutego) wyposażono w płytki kierunkowe, balustrady przy schodach. Z uwagi na specyfikę tego obiektu i jego położenie, jest on stosunkowo wysoki na tle płaskiego parku i w dodatku położony na wzniesieniu, zdecydowano o odnowieniu górki i pozostawieniu samych schodów. Sama potoczna nazwa „Ślimacza Górka” oznacza, że prowadzą na nią strome i mocno zawinięte schody. To właśnie w takim przypadku jak ten, nie jest możliwe zapewnienie stuprocentowej dostępności – argumentuje prezydent Witold Wróblewski.

Według prezydenta, ze względu na indywidualne potrzeby użytkowników, specyfikę i zróżnicowanie obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, trudno spełnić standardy "uniwersalnej dostępności dla wszystkich" w przypadku każdego obiektu.

- Teoretycznie było możliwe wybudowanie specjalnego podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jednak musiałby to być podjazd zaczynający się dużo wcześniej przed grotą, zapewniający odpowiednie nachylenie tak, by nie sprawiał problemów z podjazdem. Realizacja na stoku rampy wjazdowej na taras wymagałaby konstrukcji ziemnej lub stalowej o długości 42 mb., co w sposób znaczący modyfikowałoby naturalne środowisko przyrodnicze – wskazuje prezydent Elbląga. Podkreśla, że realizacja inwestycji o której mowa w zapytaniu radnej stanowi kompromis między dostępnością dla szerokiego grona użytkowników a zachowaniem naturalnego charakteru parku.

O kwestii dostępności ślimaczej górki w odrestaurowanym parku Planty (całkowity koszt parkowych inwestycji wynosił 5 mln zł) pisaliśmy już na naszych łamach: "W trakcie planowania modernizacji była poruszona kwestia możliwości budowy rampy prowadzącej na szczyt Ślimaczej Górki. Skończyło się jednak na wizualizacji".