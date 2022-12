Grypa daje się we znaki

Grudzień to „tradycyjny“ okres, kiedy występuje wzrost zachorowań i podejrzeń grypy. W ostatnim tygodniu nastąpił skokowy wzrost podejrzeń zachorowań na grypę - wynika z danych elbląskiego Sanepidu.

- Z COVID - 19 zdążyliśmy się oswoić i zapomnieliśmy o grypie - mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W ostatnim tygodniu doszło do skokowego wzrostu liczby podejrzeń grypy w Elblągu. W okresie 16-22 grudnia elbląskie przychodnie przekazały elbląskiemu Sanepidowi informacje o 219 podejrzeniach grypy. Dla porównania tydzień wcześniej (8-15 grudnia) takich podejrzeń było 84, w pierwszym tygodniu grudnia (1-7 grudnia) - 101.

- Jest kilka przyczyn takiej sytuacji. Grypę powinniśmy mówiąc kolokwialnie „wyleżeć“, tymczasem z poczucia obowiązku np. żeby przygotować święta, tego nie robimy. Kolejna sprawa to spadek liczby szczepień przeciwko grypie. Szczepiliśmy się przeciw COVID - 19 i „zapomnieliśmy“, że jest jeszcze grypa. Swoje dołożyła również pogoda, która sprzyja zarażeniom - wyjaśnia Anna Kozłowska.

- Mamy blisko 270 tys. zachorowań na grypę na tydzień, z których połowa to dzieci. Zleciłem prowadzenie stałego monitoringu obłożenia pediatrii. Lokalne oddziały #NFZ mają reagować na sygnały o wzroście zajętości łóżek. Dziś zajętych jest 10 tys. miejsc pediatrycznych - poinformował na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia.

"Grypa, co jest bardzo charakterystyczne, występuje nagle, objawia się złym samopoczuciem, rozbiciem, dreszczami, przeczulicą skóry, temperaturą ciała powyżej 380C. Objawy ze strony układu oddechowego to surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, tzw. suchy, „szczekający” kaszel, mogą występować także bóle głowy, mięśni, stawów, rak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, nudności. Najczęstsze powikłania to – zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, u małych dzieci zapalenie ucha środkowego, co może doprowadzić do częściowej utraty słuchu lub nawet głuchoty, mogą też wystąpić – zaburzenia pracy serca, np. zapalenie mięśnia serca i osierdzia, niewydolność nerek, zespoły wstrząsów toksycznych, powikłania neurologiczne. Jedyną i skuteczną metodą walki z grypą jest profilaktyka. Na całym świecie specjaliści biją na alarm, żeby się szczepić“ - możemy przeczytać na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu.