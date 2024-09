I znów do szkoły

- Wakacje, jak to wakacje, zawsze za krótkie, ale jestem pozytywnie nastawiona do tego roku - przyznaje Wiktoria, uczennica VIII klasy w Szkole Podstawowej nr 6. Ponad 17 tys. uczniów rozpoczęło w Elblągu rok szkolny. Zobacz zdjęcia.

Mijana dziś (2 września) na ulicach młodzież w galowych strojach to znak zwiastujący początek kolejnego roku szkolnego. Jego miejska inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu.

- Wakacje, jak to wakacje, zawsze za krótkie, ale jestem pozytywnie nastawiona do tego roku - przyznaje Wiktoria, uczennica z VIII C. - Moim priorytetem jest to, żeby dobrze zdać egzaminy, ale też dobrze się bawić.

- Najważniejsze teraz to pilnie się uczyć - dodaje Alicja, jej koleżanka z klasy.

- Życzę nam wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był owocny, spokojny, radosny, ale przede wszystkim bezpieczny – mówiła Małgorzata Ptasznik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6.

W Elblągu rok szkolny rozpoczęło 17 400 uczniów, w tym 1125 pierwszoklasistów Uczniowie klas pierwszych w SP nr 6 złożyli uroczyste ślubowanie w obecności prezydenta Elbląga Michała Missana.

- Witam Was serdecznie w gronie uczniów - zwrócił się Michał Missan do pierwszaków. - Chciałbym Was zachęcić do nauki, powiedzieć z własnego doświadczenia, że warto się uczyć, warto poznawać języki i świat. Życzę wam tego i mam nadzieję, że dużo radości przyniesie Wam nauka w elbląskich szkołach.