Ile wakatów w elbląskiej policji?

W warmińsko-mazurskiej policji jest 451 wakatów – informował niedawno serwis olsztyn.com.pl. Jak wygląda sytuacja w KMP Elbląg?

Wiosną tego roku Rzeczpospolita informowała, że w "policji jest obecnie 108 909 etatów, a zatrudnienie sięga 92 647 funkcjonariuszy – brakuje więc 16 276 funkcjonariuszy – średnio blisko 15 proc. składu (w ubiegłym roku było 10 tys. wakatów, rok wcześniej 4,3 tys.). To efekt zwiększenia liczby etatów, a z drugiej strony masowych odejść – w ubiegłym roku aż 9 tys. policjantów". Jak mówił portalowi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów, komentując sytuację kadrową formacji, "to największy kryzys w policji od ćwierć wieku".

Serwis olsztyn.com.pl informował z kolei niedawno, że na Warmii i Mazurach w lipcu ślubowanie złożyło 13 policjantek i 21 policjantów.

Warmińsko-mazurska policja przypomina, że służyć w policji może "obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych".

- Mamy 379 policjantów (etatowo) i obecnie 40 wakatów. Ostatnio do KMP w Elblągu zostały przyjęte 2 nowe policjantki. Najbliższy nabór jest planowany na 9 września – wskazuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. A jak wygląda kwestia zarobków na start? Na kursie podstawowym pensja wynosi 5284 zł "na rękę", po jego ukończeniu, świeżo upieczony posterunkowy dostaje 5645 zł netto.