Imprezy, które mają integrować mieszkańców

Prawie 450 tysięcy zł trafi do Elbląga na realizację społecznych projektów z konkursu województwa pod nazwą „Regionalne Granty na Rewitalizację”. Chodzi o wspieranie aktywności mieszkańców, rozwój lokalnych inicjatyw i wzmacnianie więzi społecznych. Jakie pomysły będą realizowane w Elblągu?

Samorząd elbląski pozyskał 150 tys. złotych na realizację projektu „Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu”. Zaplanowano takie działania jak:

„Sprawdź się w Królowej Sportu” – otwarte miasteczko lekkoatletyczne podczas Święta Chleba promujące aktywność fizyczną;

„Sprintem po elbląskiej starówce” – 3 edycje sportowej gry terenowej dla dzieci i młodzieży na Starym Mieście;

„Aktywni Razem” – wydarzenia sportowo-integracyjne dla mieszkańców;

„Akademia Aktywnego Seniora” – 4 edycje zajęć ruchowych, profilaktycznych i integracyjnych dla seniorów;\

„Spotkania z Mistrzem” – 2 spotkania motywacyjne z udziałem lokalnych sportowców i lekkoatletów;

konsultacje społeczne dotyczące przyszłej oferty sportowej i rekreacyjnej Stadionu przy ul. Krakusa;

„Festyn Krakusa – Aktywność w Twoim sąsiedztwie” – plenerowe wydarzenie podsumowujące projekt, promujące aktywność fizyczną i integrację mieszkańców.

Jeden z projektów będzie dotyczył Zatorza. Tu za prawie 150 tys. zł zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń, służących aktywizacji mieszkańców.

- Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca, w którym mieszkańcy chcą żyć, spotykać się i wspólnie działać. W praktyce oznacza to, że już wkrótce na elbląskim Zatorzu odbędą się m.in. międzypokoleniowe rozgrywki koszykówki, gra miejska, warsztaty street art, piknik rodzinny oraz wspólne sadzenie roślin i zazielenianie okolicy. Wydarzenia te będą okazją do integracji mieszkańców, budowania sąsiedzkich relacji oraz zachęcania do aktywnego udziału w życiu dzielnicy – informuje Biuro Prezydenta Elbląga. - Szczególną rolę w projekcie odegra młodzież, która zostanie zaproszona do udziału w Akademii Młodych Liderów. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom młodzi uczestnicy będą mogli aktywnie współtworzyć i realizować działania projektowe. To pozwoli im rozwinąć poczucie sprawczości, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz większe zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Trzecim projektem, za ponad 146 tys. zł jest „Przystanek Kultura i Cyfrowe Archiwum Społeczne w Sercu Rewitalizacji Elbląga”. Połączy on działania kulturalne z tworzeniem Cyfrowego Archiwum Społecznego – miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli wspólnie zachowywać fotografie, wspomnienia i materiały dokumentujące historię oraz codzienne życie Elbląga.

- Przygotowania do realizacji projektu już się rozpoczęły. Prezydent Elbląga ogłosił otwarty konkurs na wybór partnera społecznego, który wspólnie z Departamentem Kultury będzie realizował działania zaplanowane w ramach zadania – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Wszystkie koszty realizacji projektów pochodzą z konkurs zarządu województwa.