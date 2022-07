Izba pełna skarbów

Niedawno odsłonięto ponownie pomnik budowniczego Kanału Elbląskiego Georga Jakoba Steenke. Z tej okazji warto przypomnieć o znajdującej się w Buczyńcu Izbie Historii Kanału Elbląskiego. O tym, co można w niej znaleźć, opowiada Sławomir Dylewski, kierownik Izby oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula. Zobacz zdjęcia.

Izba Historii Kanału Elbląskiego powstała w 1998 r. Właścicielem obiektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W izbie poznać można dzieje budowy Kanału Elbląskiego oraz zasady działania śluz i pochylni działających na tym szlaku.

- Celem izby - mówi Sławomir Dylewski, kierownik Izby oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula - jest zaprezentowanie historii Kanału w szerszym kontekście. Mianowicie od początku budowy wszelkich kanałów w tym regionie, czyli od powstania pierwszego z nich, Kanału Dobrzyckiego, zbudowanego w 1331 r., aż do zakończenia budowy Kanału Elbląskiego.

Izba składa się z sali kinowej, gdzie wyświetlany jest film dokumentalny o Kanale Elbląskim przybliżający m.in. postać inżyniera Georga Steenke oraz z rozmieszczonej na dwóch piętrach wystawy, a także kąciku edukacyjnego dla dzieci. Jak wspomina Sławomir Dylewski, obiekt ten według prawa nie jest muzeum, nie ma w nim bowiem stałych eksponatów, które w świetle ustawy o ochronie

(fot. Mikołaj Sobczak)

zabytków, można by zaklasyfikować jako eksponaty muzealne, choć okresowo pojawiają się tam elementy maszyny wyciągowej. Są one jednak prezentowane tylko czasowo i są to jedyne rzeczy, które można określić mianem eksponatów zabytkowych.

Prezes Stowarzyszenia Navicula wspomina również, iż chętnych do odwiedzenia Izby i zgłębienia tajemnic Kanału Elbląskiego nie brakuje.

- Dzienna liczba turystów jest bardzo płynna. Rocznie (pomijając okres pandemii koronawirusa) średnio liczba ta wynosi ok. 100 tys. osób. - informuje.

Izba dostępna jest od wtorku do niedzieli od godz. 10 do 17. Wstęp kosztuje 6 zł - bilet normalny i 4 zł - bilet ulgowy.