Jak minął 2020 rok w straży pożarnej

Spadła liczba zdarzeń, w których uczestniczyli elbląscy strażacy w 2020 roku. To jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że ślimaczy się budowa komendy.

W ubiegłym roku elbląscy strażacy zanotowali 1890 zdarzeń. W porównaniu z rokiem 2019 to spadek o 104 zdarzenia, za które głównie odpowiada spadek zdarzeń na terenie miasta Elbląg (998 w 2020 i 1099 rok wcześniej). „W rozpatrywanym przedziale statystycznym, na terenie Miasta Elbląg, nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 9,19 %. Największy spadek odnotowano w grupie pożary o 16,39 %, alarmy fałszywe zmalały o 26,09 % w grupie miejscowe zagrożenia spadek wyniósł 1,42 %.” - czytamy w informacji komendanta miejskiego PSP w Elblągu o stanie bezpieczeństwa miasta Elbląga w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

W 2020 r. strażacy z elbląskiej komendy wyjeżdżali do 255 pożarów (w 2019 r. do 309). Tylko jeden pożar zakwalifikowano do kategorii pożarów dużych, jeden do kategorii – średnich, pozostałe do małych. Najważniejszymi przyczynami pożarów są podpalenia (123 zdarzenia) i nieustalone przyczyny (52 zdarzenia).

Na terenie miasta w 2020 r strażacy uczestniczyli w usuwaniu 623 miejscowych zagrożeń. W porównaniu z rokiem 2019 zanotowano niewielki spadek z 633 zdarzeń. Do najczęstszych działań strażaków należało usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych związane z wypompowywaniem wody z piwnic, garaży, innych zagrożonych obiektów budowlanych i terenów,, usuwanie skutków silnych wiatrów, huraganów poprzez zabezpieczanie i usuwanie drzew i zwisających konarów nad drogami, traktami, przejściami oraz zdarzenia związane z środkami transportu w tym wypadki i kolizje.

Spadła też ilość fałszywych alarmów ze 161 w 2019 r. do 119 w 2020 r.

W 2020 r. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 (przy ul. Browarnej) w Elblągu wzbogaciła się o samochód rozpoznawczo – ratowniczy Nissan Navarra, Komenda Miejska pozyskała busa marki Fiat Ducato, a strażacy z pasłęckiej JRG nr 3 busa Renault Trafic. Warto też wspomnieć o doposażeniu Specjalnej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w ubrania izolujące z urządzeniami filtrowentylacyjnymi, radiotelefon w obudowie Ex.

Najważniejszą inwestycją elbląskich strażaków jest budowa nowej siedziby Komendy i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 przy ul. Łęczyckiej. W 2020 r. zrealizowano prace na sumę 6,5 mln zł, a całkowity koszt inwestycji w tej chwili wynosi 19 mln zł. Niedawno informowaliśmy o otwarciu ofert na kolejny etap inwestycji. Niestety ceny potencjalnych wykonawców były większe niż koszty oszacowane przez strażaków.