Jak (nie) powinna wisieć flaga

Na budynku Poczty Polskiej przy pl. Słowiańskim od kilku lat z okazji świąt majowych wieszane są polskie flagi w pionie. Tak jest też teraz. Co roku wywołują dyskusję, czy są wywieszone prawidłowo?

Wywieszenie polskiej flagi w poziomie nie nastręcza nikomu problemów. Wiadomo, że biała część ma być u góry, czerwona u dołu. Problem może się pojawić, gdy chcemy ją wywiesić w pionie. Art. 4 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych stanowi, że „przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu”. Do ustawy nie ma rozporządzeń wykonawczych, a w samej ustawie nie ma dokładniejszej instrukcji o pionowym wywieszaniu flagi.

Znajdujemy ją w broszurze, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przeczytamy w niej m.in. o tym, że na fladze nie może być żadnych napisów, co często robią kibice różnych dyscyplin sportowych, nanosząc nazwy miejscowości, z których pochodzą (nanosić mogą, ale na barwach narodowych, które nie mają proporcji flagi 5:8). Nie można też wywieszać flagi z godłem, bo ona jest zarezerwowana dla polskich przedstawicielstw i misji za granicą, statków morskich, kapitanatów i bosmanatów, lotnisk i cywilnych samolotów podczas lotów za granicą. Dowiemy się też, że flaga nie może być brudna, nie może dotykać ziemi, wody, nie oddaje się nią też honorów innym.

MSWiA wyjaśnia też, że jak powiesić flagę na masztach i poprzeczkach.

Jedna ze stron broszury MSWiA

„Najbardziej właściwe jest umocowanie banneru na dwóch poprzeczkach, u góry i u dołu, i zawieszenie go tak, by jego oś pionowa pokrywała się z pionową linią masztu. Dopuszczalne jest umieszczenie banneru na maszcie z poprzeczką u góry, pod warunkiem, że poprzeczka będzie z prawej strony masztu, i będzie na stałe przymocowana do masztu. Eksponowanie na masztach z poprzeczką ruchomą (obracającą się wokół masztu) jest niewłaściwe, gdyż może zdarzyć się, że poprzeczka znajdzie się po lewej stronie masztu i wtedy barwy na bannerze zostaną odwrócone. Byłoby to szczególnie mylące w przypadku flagi państwowej RP, gdyż przy odwróceniu porządku pasów otrzymalibyśmy barwy państwowe Monako lub Indonezji” - czytamy w broszurze MSWiA.

I wracamy do sprawy flag polskich powieszonych przez Pocztę Polską. Naszym zdaniem, sugerując się wyjaśnieniami MSWiA, są one wywieszone nieprawidłowo. Zgadzacie się?