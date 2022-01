Jak trwoga to do Boga?

W 2020 r. kościół katolicki musiał się zmierzyć (podobnie jak całe społeczeństwo) z pierwszymi falami pandemii koronawirusa. Lockdowny i obostrzenia miały ograniczyć aktywność społeczeństwa, także tę religijną. Jak w świetle statystyk wyglądała diecezja elbląska w 2020 r.?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego co roku publikuje dane pokazujące kościół w liczbach. Dane za 2019 r. przedstawiliśmy tutaj. W przypadku diecezji elbląskiej nie były to liczby, z których kuria mogłaby być zadowolona. Rok później rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Bez pogłębionych badań nie sposób zorientować się, jaki był wpływ wirusa COVID-19 na funkcjonowanie kościoła. Czy ludzie w obliczu zagrożenia zwrócili się do kościoła czy też pandemia tylko nasiliła proces odchodzenia. A może jej wpływ na oba zjawiska był minimalny? Warto jednak przyjrzeć się liczbom.

Jednym z większych obowiązków wiernych jest przyjmowanie sakramentów. W 2020 r. w diecezji elbląskiej (obejmującej zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz wschodnią część pomorskiego) udzielono 3833 sakramenty chrztu. I to jest kolejny rok spadku liczby udzieleń tego sakramentu. W przypadku I komunii św. mamy wzrost - 3434 w 2020 r. w porównaniu z 2579 rok wcześniej. Dane za 2021 r. (które będą dostępne dopiero w grudniu) pozwolą zorientować się, czy to początek „odbicia się“ po spadku , czy też incydent. Ze wzrostem mamy do czynienia także w przypadku bierzmowania. W 2020 r. do tego sakramentu przystąpiło 3833 osób, co jest kolejnym rokiem wzrostu.

W przypadku sakramentu małżeństwa mamy do czynienia z kolejnym rokiem spadków. Przed kapłanem miłość i wierność małżeńską ślubowały 923 pary. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wiele par przeniosło uroczystości ślubne na bardziej sprzyjający czas.

W diecezji elbląskiej 86,6 proc. uczniów we wszystkich szkołach uczęszczało na lekcje religii. Badań dotyczących liczby wiernych uczestniczących we mszy św. oraz przyjmujących komunię św. w 2020 r. nie przeprowadzano ze względu na pandemię koronawirusa.

Rok 2020 nie przyniósł większych zmian w organizacji diecezji elbląskiej. Liczba księży utrzymała się mniej więcej na tym samym poziomie. Liczba parafii wynosiła 158 (w tym 19 zakonnych) i w tym przypadku nic się nie zmieniło. Liczba księży należących do diecezji zmalała o 4 osoby i wynosiła 273 osoby. W diecezjalnym seminarium studiowało 25 alumnów, podobnie jak rok wcześniej.

Statystyki za rok 2021 będą dostępne w grudniu.