Jak zacząć przygodę z obserwacją ptaków?

- Birdwatching, czyli sztuka etycznego obserwowania ptaków staje się coraz bardziej popularną aktywnością – podaje magazyn Echa Leśne. Krótki film, który powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Elbląg, promuje właśnie tę aktywność.

Nagranie zrealizował Tadeusz Baraniecki z Natura Film. Opowiada ono o tym, jak rozpocząć przygodę z obserwowaniem ptaków.

- Birdwatching to świetna forma spędzania wolnego czasu, jest to po prostu obserwowanie ptaków z pasji – mówi Samuel Sosnowski ze Stowarzyszenia "Drapolicz".

- To forma aktywności sportowej połączona z nauką – mówi o birdwatchingu Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

- Uwieczniając nasze obserwacje musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy: nie możemy wprowadzać zamieszania do środowiska przyrodniczego. Nie płoszmy zwierząt i nie wchodźmy na obszary zakazane – mówi Jola Bulak z Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej.

Jak zająć się birdwatchingiem? O tym nieco więcej w dołączonym filmie.

W produkcję filmu były zaangażowane także Stowarzyszenie Drapolicz, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Błękitny Patrol WWF, Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej, Lanius Books, Grupy Badawczej Ptaków Wodnych "Kuling", Stowarzyszenia Ochrony Sów, Fundacji Akcja Bałtycka, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, PTAcom i NESTbox24 i Miasto Krynica Morska – czytamy pod nagraniem w serwisie YouTube.

- Tereny, na których znajdują się lasy Nadleśnictwa Elbląg, to wręcz wyśmienite obszary do uprawiania tej wciągającej aktywności, jaką jest birdwatching - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Lasy, w których mamy przyjemność pracować pod tym względem są wyjątkowe i dlatego staramy się ułatwiać miłośnikom ptaków tę aktywność. Organizujemy Ptasi Piknik, na którym między innymi promujemy obserwacje ptaków, ale też edukujemy ludzi na temat ich ochrony, budujemy infrastrukturę, jak choćby wieżę obserwacyjną na Górze Pirata czy ścieżkę edukacyjną do niej wiodąca. Mamy jeszcze wiele pomysłów i planów z tym tematem związanych. Zapraszamy wszystkich miłośników ptaków do obserwacji i poznawania tych fascynujących zwierząt.