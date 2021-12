Jeszcze jedna rodzina z Elbląga czeka na Szlachetną Paczkę (aktualizacja)

- Jeszcze tylko jedna potrzebująca rodzina z Elbląga nie znalazła darczyńców – mówi Katarzyna Kozioł ze Szlachetnej Paczki w Elblągu. Czasu jest mało, bo finał Szlachetnej Paczki odbędzie się już w ten weekend.

- Czasu rzeczywiście jest mało, ale nasi wolontariusze na pewno pomogą w przygotowaniach – zachęca Katarzyna Kozioł. Swoich darczyńców znalazło już 76 z 77 elbląskich rodzin. Ostatnią można znaleźć tutaj.

- Sytuacja rodziny pani Karoliny i pana Bogdana jest trudna, ale oboje starają się poradzić sobie z nią samodzielnie. Dużym wsparciem są dla nich przyjaciele, ale też sami wzajemnie się bardzo wspierają. W tamtym roku pani Karolina straciła pracę z powodu pandemii. Niestety cały czas, bez powodzenia, jej szuka. Podejmuje się wszelkich prac dorywczych. Na domiar złego od niedawna pan Bogdan przebywa na zwolnieniu lekarskim, ponieważ trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Okazało się, że to nie udar, a neuroborelioza i piramidalny niedowład lewej strony, dlatego czeka go wiele miesięcy ciężkiej rehabilitacji - czytamy m. in. w bazie rodzin Szlachetnej Paczki.

- Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Działamy od 2001 r. i wbrew pozorom, nie zajmujemy się robieniem paczek. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami – czytamy na stronie inicjatywy.

Aktualizacja, godz. 19:

Udało się znaleźć ostatniego darczyńcę, tym samym wszystkie rodziny z Elbląga z tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki otrzymają pomoc. Finał akcji już w ten weekend.