Jeszcze jedna tężnia?

Budowa tężni w parku Dolinka to jeden z wniosków zgłoszonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Początkowo został zaopiniowany negatywnie, pod odwołaniu urzędnicy zmienili zdanie. Wśród wniosków, przy których urzędnicy odrzucili odwołania znalazła się też modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 23.

Prezydent uznał trzy odwołania w sprawie odrzuconych projektów Budżetu Obywatelskiego. Do listy projektów, na które będziemy mogli zagłosować doszły: Budowa Tężni w parku Kajki, naprawa ulicy Saperów w części prowadzącej do ośrodka osób z niepełnosprawnościami oraz ustawienie nowych ławek w parku gen. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego.

I tak: budowa tężni początkowo została zaopiniowana negatywnie. Departament Gospodarki Miasta napisał: „Obecnie w parku Traugutta trwa budowa tężni, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Elbląga“. Przypomnijmy: koszt tężni, której budowa trwa w parku Traugutta wynosi 478 tys. zł. Również została sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego. Po złożeniu odwołania urzędnikom budowa tężni w parku Traugutta przestała przeszkadzać.

Naprawę ulicy Saperów Departament Inwestycji początkowo zaopiniował negatywnie: „Koszt samego usunięcia starej nawierzchni i położenia nowego asfaltu na ok. 2 000 m kw przekroczy środki z BO.“ Po odwołaniu urzędnicy zmienili zdanie.

I trzeci projekt dostawienia ławek w parku Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego również początkowo dostał opinię negatywną. „Ławki zostały dostawione w ramach projektu rewitalizacji parku.“ - czytamy w opinii Departamentu Gospodarki Miasta.

Boisku mówią nie

Osobnym tematem jest sprawa boiska przy Szkole Podstawowej nr 23. Przypomnijmy, w ubiegłym roku podobny wniosek minimalnie przegrał głosowanie z projektem rolkowiska w hali lodowiska „Helena“. W tym roku wniosek został ponownie zgłoszony, ale urzędnicy nie dopuścili go pod głosowanie. Powód: błąd formalny, błędne dane osoby zgłaszającej. Od Teresy Nowak, wnioskodawczyni projektu otrzymaliśmy treść odwołania:

„Składam odwołanie od negatywnej decyzji złożonego projektu w budżecie obywatelskim na budowę boiska przy szkole 23.

Jak się dowiedziałam w urzędzie powodem odrzucenia projektu był błąd w danych jednej z osób popierających. Z udzielonej informacji przez panią urzędniczkę wynika, że tej osoby w ogóle nie ma. Otóż jest. Pan [dane do wiadomości redakcji] jest mieszkańcem Elbląga i figuruje w danych urzędu. Urodził się [dane do wiadomości redakcji]. Wpisał wymaganą datę urodzenia używając metody odwrotnej. Wiele osób tak robi. Skoro jest nazwisko i imię nietrudno znaleźć tę osobę w rejestrach urzędu.

Nadmieniam, że nie została wydana instrukcja co do kolejności wpisywania cyfr w swojej dacie urodzenia i nigdzie nie ma informacji, jak to robić. W rubryce z datą urodzenia nie ma krateczek z informacją : wpisać: dzień - miesiąc - rok. Nie powinno więc to być powodem odrzucenia wniosku. Wnoszę zatem poprawkę ku zadowoleniu urzędników i podaję jeszcze raz datę urodzenia - [dane do wiadomości redakcji]. Wnoszę o dopuszczenie projektu do głosowania.“ - napisała Teresa Nowak.

Witold Wróblewski odpowiedział krótko i węzłowato: „W odpowiedzi na złożone przez Panią odwołanie dotyczące wniosku „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 23 w Elblągu wraz zagospodarowaniem terenu“ informuję, że podtrzymuję negatywną ocenę wniosku“.

Prezydent nie odniósł się do argumentów Teresy Nowak przedstawionych w odwołaniu.

Co jeszcze odrzucono?

Urzędnicy odrzucili też odwołania w sprawie następujących wniosków:

- utworzenie ogólnomiejskiej, darmowej wypożyczalni gier planszowych: „Pomysł stworzenia ogólnomiejskiej wypożyczalni gier planszowych w Elblągu z siedzibą na Starym Mieście będzie generował kolejne nakłady finansowe związane z utrzymaniem wypożyczalni. Zgodnie z Uchwałą NR XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego (zgłaszane projekty nie mogą generować kolejnych nakładów inwestycyjnych). Należy zwrócić uwagę, że w Bibliotece Elbląskiej znajdują się ogólnodostępne gry planszowe, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy“ - zaopiniował negatywnie Departament Kultury, Sportu i Rekreacji.

- rozbudowa siłowni w Parku Traugutta o klatkę OCR i urządzenia do kalisteniki: „W parku Dolinka i na placu zabaw przy ul. Lotniczej znajdują się podobne zestawy urządzeń do treningu OCR i kalisteniki“ - to negatywna opinia Departamentu Gospodarki Miasta. Również Zarząd Zieleni Miejskiej wypowiedział się negatywnie: „Rozbudowa siłowni plenerowej w parku Traugutta, ze względu na trwającą w jej bezpośrednim sąsiedztwie budowę tężni solankowej, jest kompozycyjnie niewskazana. Ponadto, lokalizacja tego typu urządzeń w innej części parku, zaburzy istniejący układ funkcjonalny parku. ZZM w Elblągu jednocześnie informuje, że podobne zestawy urządzeń do treningu OCR i kalisteniki znajdują się już w parku Dolinka i na placu zabaw przy ul. Lotniczej.“. Jedynie Departament Urbanistyki i Architektury nie widział przeszkód: „Dla terenu obejmującego działkę nr 209/13 (obręb 16), na której znajduje się ogólnodostępna siłownia plenerowa, obowiązują ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny rzeki Kumieli” uchwalonego uchwałą nr XXVIII/700/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.02.2006r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego wnioskowany teren położony jest w granicach jednostki planu „ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod funkcje zielonej przestrzeni rekreacyjno – parkowej bez zabudowy kubaturowej. Na terenie ww. jednostki planu dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji.“

- budowa garaży dla rowerów przy ul. Mącznej: „działka 272/45 ze względu na brak miejsca. Brak miejsca w pasie drogowym działki nr 272/45. Montaż garażu skutkuje zabraniem miejsc postojowych. Ewentualny montaż garażu jest możliwy w rejonie placu zabaw na działce ZBK.“ - to opinia Zarządu Dróg. Zarząd Budynków Komunalnych zwraca uwagę, że „działka 272/46 - dzierżawiona przez wspólnoty mieszkaniowe, działka 272/45 w zarządzaniu DZD“. Opinia też jest negatywna.

Z powodu nieczytelnych danych osoby popierającej zostały też odrzucone projekty Elbląskich Rowerów Miejskich oraz modernizacji boiska lekkoatletycznego przy ul. Saperów. Odwołania również nie przyniosło zmiany urzędniczej decyzji.