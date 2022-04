Katyń - Pamiętamy

13 kwietnia w całej Polsce obchodzi się Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na elbląskim cmentarzu Agrykola, pod krzyżem Katyńskim, odbyły się miejskie uroczystości. Zobacz zdjęcia.

5 marca 1940 r. Józef Stalin wraz Biurem Politycznym sowieckiej partii bolszewickiej wydali decyzję o likwidacji polskich jeńców wojennych oraz innych osób przetrzymywanych w obozach jenieckich. 3 kwietnia rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku, jeńców zamordowano w lesie katyńskim. „Przez kolejne sześć tygodni kolejni polscy oficerowie byli wywożeni z obozów i rozstrzeliwani: żołnierze ze Starobielska – w Charkowie, a policjanci z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejnych mordów NKWD dokonało w Chersoniu, Charkowie, Kijowie i Mińsku.“ - czytamy na stronie ipn.gov.pl

- Gromadzimy się pod Krzyżem Katyńskim, aby wspominać Polaków, którzy 82 lata temu zostali bestialsko zamordowani przez sowieckich oprawców i pochowani w zbiorowych bezimiennych grobach., a ich losy pozostawały nieznane przez długie lata. Ich jedyną winą był fakt, że byli Polakami. Elity, które reprezentowali, mordowano, ponieważ to w nich silnie zakorzeniona była miłość do ojczyzny. Miłość, która prowadziła do walki o niepodległość. Tragedia zbrodni katyńskiej jest dla nas tym boleśniejsza, że rozgrywała się na wielu płaszczyznach. To tragedia mordowanych ludzi, ból najbliższych rodzin, które nie zobaczyły więcej już swoich bliskich. A także tragedia całego polskiego narodu, kiedy giną ci, na których Polska mogła liczyć w chwilach próby. Zamiast głośno mówić o zbrodni katyńskiej, najpierw stała się przedmiotem manipulacji pomiędzy hitlerowskimi Niemcami, a sowiecką Rosją, a przez kolejne dziesięciolecia PRL zatajana była o niej prawda - mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga na dzisiejszych uroczystościach.

- Zbrodnia katyńska to jest ogromna tragedia 22 tysięcy osób zamordowanych z zimną krwią podczas zaprojektowanego morderstwa. To jest tragedia wszystkich rodzin, które przez wiele lat musiały żyć bez świadomości co stało się z ich bliskimi. Ale to także ogromne kłamstwo, które stało się oficjalną narracją. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku w Katyniu stanęła tablica, która upamiętniała ofiary faszyzmu. Dziś wiemy, co to był za faszyzm, kto był prawdziwym zbrodniarzem, kto był prawdziwym mordercą - dodał Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

- W wyniku egzekucji życie straciło 22 tysiące polskich obywateli z różnych warstw społecznych. Ofiarami tej okrutnej zbrodni padli policjanci, oficerowie, urzędnicy, profesorowie, lekarze i księża. Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposobu jej przeprowadzenia kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elit polskiego społeczeństwa. Z tego powodu zostały skazane przez komunistów na zagładę stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa - uzupełnił Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej.

Pod Krzyżem Katyńskim zapłonęły znicze, a delegacje przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich, parlamentarzystów, służb mundurowych, środowisk kombatanckich, elbląskich szkół, organizacji i instytucji złożyły wieńce i kwiaty.