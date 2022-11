Kawiarenka naprawcza i wymiennik w Domu pod Cisem

Chcesz coś naprawić, ale nie masz narzędzi? A może nie do końca wiesz, jak to się robi? Zabierz zepsuty przedmiot i przyjedź z nim do Domu pod Cisem w sobotę 19 listopada. Kawiarenka naprawcza odbędzie się w godz. od 10 do 14. W tym samym czasie miłośnicy książek mogą wymieniać się na publikacje dostępne w ofercie sklepu społecznego.

Czym jest kawiarenka naprawcza? Najprościej mówiąc to spotkanie, podczas którego naprawiane są różne rzeczy, zawsze pod okiem „złotej rączki”. Fachowiec udostępni narzędzia, a także wyjaśni co i jak trzeba zrobić.

- Ideą kawiarenek naprawczych jest zreperowanie tego, co się da. Wszystko po to, by przeciwdziałać bezmyślnemu wyrzucaniu przedmiotów. Tak właśnie działamy w Domu pod Cisem i do tego zachęcamy elblążan – mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP.

- Nie określamy tematu naszej kawiarenki naprawczej, bowiem każdy może mieć inne potrzeby – mówi Stanisław Sielezin z pracowni „złotej rączki”. – Zachęcam do zabrania przedmiotu do naprawy, abyśmy naprawili go wspólnie. Udostępnimy narzędzia, podpowiemy, co trzeba zrobić, prosimy tylko o zabranie ze sobą części do wymiany.

Celem kawiarenek jest właśnie wymiana umiejętności oraz integracja społeczna. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

- Tych, którzy już mają wszystko naprawione, a uwielbiają czytać książki zachęcamy do odwiedzenia Sklepu Społecznego pod Cisem także w sobotę 19 listopada – zachęca Justyna Duks. - Wystarczy zabrać ze sobą książkę, aby wymienić ją na inną – dostępną w ofercie sklepu.

Przypomnijmy: Dom pod Cisem, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, mieści się w Elblągu przy ulicy Stawidłowej 3.

Projekt „GOZpodarnie odpowiedzialni” realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030