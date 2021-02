Kiedy elblążanie wrócą na basen?

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Rząd zapowiedział niedawno złagodzenie niektórych obostrzeń, nowe zasady warunkowo – na okres dwóch tygodni – pozwalają m. in. na otwarcie basenów. - Czy możecie dowiedzieć się, czy CRW Dolinka będzie otwarte od 12 lutego, bo póki co brakuje takiej informacji – napisał do nas Czytelnik.

Otwarcie niektórych obiektów sportowych – boisk (i obiektów sportowych o charakterze otwartym), stoków narciarskich i basenów ma przebiegać w ścisłym reżimie sanitarnym. "Siłownie, kluby i centra fitness oraz aquaparki pozostaną zamknięte. Nadal obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć sportowych w zamkniętych pomieszczeniach i z udziałem publiczności" – czytamy na stronie Ministerstwa Sportu. Otwarcia, prócz wymienionych wyżej obiektów sportowych, doczekają się też hotele, kina i teatry. - Nasze decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku, aby wszyscy mogli się odpowiednio przygotować do zmian, ale już teraz musimy być gotowi na różne warianty – mówił premier Morawiecki podczas konferencji prasowej (5 lutego). Nowe zasady bezpieczeństwa mają wejść w życie 12 lutego, nie zostały jeszcze opublikowane szczegółowe wytyczne, które miałyby obowiązywać na basenach. Przypomnijmy pokrótce, jakie zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią obowiązywały na takich obiektach wcześniej. Były to m. in. limit osób, zachowywanie dystansu w szatniach, pod natryskami i w innych pomieszczeniach, dezynfekcja rąk i dezynfekcja powierzchni w obiektach. Ograniczano liczebność na zajęciach grupowych, limitowano liczbę osób w saunach itp. Poprzednia lista wytycznych jest oczywiście znacznie dłuższa, aktualnej na ten moment nie ma. Kiedy elblążanie będą mogli wrócić na basen? - Do czasu ukazania się treści nowego rozporządzenia i zawartych w nim szczegółowych wytycznych nie możemy udzielić informacji, które obiekty i na jakich zasadach będą dostępne dla mieszkańców. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby z obiektów można było jak najszybciej korzystać. Należy jednak pamiętać, że na niektóre procedury, np. uzdatniania wody, potrzeba czasu. O wszelkich szczegółach powiadomimy niezwłocznie – mówi Natalia Szrama z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

TB