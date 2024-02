Kilka produktów taniej, żaden drożej (Koszyk inflacyjny portElu)

Ostatnie dni dostarczyły licznych memów z marketingowej wojny między Lidlem a Biedronką dotyczącej tego, kto ma tańsze produkty. My akurat tego nie sprawdzimy, ale po upływie ok. miesiąca tradycyjnie wracamy z koszykiem inflacyjnym portElu. Spoiler: Lidl w lutym 2024 miał tańsze produkty niż Lidl w styczniu.

Nasza stała lista zakupów do koszyka inflacyjnego portElu wyryła się już nie tylko w głowie, ale też w sercu, a chyba płynie też we krwi, w związku z tym przy niezmiennym rozkładzie półek w markecie zakupy idą coraz sprawniej. Mimo kolejki przy kasie na porannych zakupach poszło nam szybko, chociaż stojący kilka osób za nami pan, wyposażony jedynie w butelkę 0,7 l gorzkiego, procentowego, niegazowanego płynu nie wytrzymał presji i zdążył zrobić awanturę, że tylko jedna kasa jest otwarta. Ostatecznie zostawił niedoszły zakup przy kasie i ruszył w swoją stronę. Czy ruszył po napój do innego sklepu, a może całkiem zrezygnował z zaopatrzenia się w artykuł "pierwszej potrzeby"? Tego się nie dowiemy. Dowiemy się natomiast, ile zapłaciliśmy za nasze sprawunki, ale najpierw przypomnijmy jak zawsze ceny z zeszłego miesiąca:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (4,99), Masło Polskie 200 g (7,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (6,99), jajka ściółkowe rozmiar L (9,29), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 90 szt. (8,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (7,19), czekolada Milka 100 g 2 szt. (6,66), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem dokładnie 127 zł.

Czas na zakupy z lutego. Wyglądały tak:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (4,94), Masło Polskie 200 g (7,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (5,89), jajka ściółkowe rozmiar L (8,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 90 szt. (8,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,47), czekolada Milka 100 g 2 szt. (6,66), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem dokładnie 124,69.

Mniej zapłaciliśmy za margarynę, kabanosy, makaron, jaja. Nic nie kosztowało więcej. W stosunku do stycznia w portfelu zostało nam 2,31 zł więcej, więc portElowy współczynnik inflacji względem tamtego miesiąca spadł o ok. 1,8 proc. Zakupy przekazaliśmy do Banku Żywności w Elblągu.

Jakie doświadczenia zakupowe mają ostatnio nasi Czytelnicy? Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się w komentarzach.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł