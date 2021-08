Kilometry dla wiary

Po raz dwunasty wierni z Elbląga wyruszyli na rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym roku towarzyszy im hasło "Daj mi usłyszeć swój głos". Zdjęcia.

Pięćdziesięciu trzech rowerzystów wyruszyło w czwartek rano (5.08) sprzed kościoła Miłosierdzia Bożego do Częstochowy. Do pokonania mają 500 km. Droga nie należy do najłatwiejszych - dziennie rowerzyści muszą przejechać około 70 km. Na Jasną Górę dotrą dopiero za siedem dni. - Wymogiem zawartym w regulaminie pielgrzymki, jest pokonanie 60 km przed jej rozpoczęciem, w ramach treningu - mówi jedna z uczestniczek pielgrzymki.

Prócz wytrzymałości i motywacji uczestnicy muszą zabrać ze sobą kask, rękawiczki i dętkę. Służby medyczna i porządkowa jadą tuż obok pielgrzymów, dopatrując ich bezpieczeństwa na trasie. Tradycyjnie, pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. Rowerowych pielgrzymów po raz dwunasty prowadzi na Jasną Górę ks. Krzysztof Sękuła.

- Jedziemy około godziny, później mamy przerwę na modlitwę, posiłek lub odpoczynek, która również trwa godzinę i ponownie wyruszamy na trasę. Przejeżdżamy około 15 km i znów odpoczynek - mówi kolejna z uczestniczek pielgrzymki.

Pielgrzymka odbywa się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. Chociaż podczas jazdy rowerem nie trzeba nosić maseczki, nakaz zakrywania ust i nosa nadal obowiązuje w miejscach publicznych. Maseczki i dezynfekcja są więc wymogiem podczas mszy. Nic nie jest jednak w stanie zniechęcić zmotywowanych pielgrzymów.

- Jadę drugi rok z rzędu, jak ktoś weźmie udział w pielgrzymce raz, to wyruszy w nią również kolejny - mówi uczestniczka rowerowej pielgrzymki.