Kolędy nie będzie

- Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża odwiedzają wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe - informuje biskup elbląski Jacek Jezierski.

Wirus choroby przenosi się i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży - pisze biskup elbląski w liście do wiernych. - W związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie np. w którąś z niedziel na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji. Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii.

Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia wodą święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta.

Pełny tekst komunikatu biskupa elbląskiego na stronie diecezji elbląskiej.