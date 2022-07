Kolejni ochotnicy zasilą szeregi WOT

Ponad 90 ochotników 29 lipca rozpoczęło szkolenie podstawowe. Jest ono realizowane przez kompanię szkolną 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i odbywa się na obiektach szkoleniowych w Braniewie.

Przypomnijmy, że w ubiegłą sobotę w ramach projektu "Wakacje z WOT" przysięgę wojskową złożyło ponad 80 żołnierzy z Warmii i Mazur. Uroczysta przysięga odbyła się w Ełku w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 13 sierpnia na terenie jednostki w Braniewie słowa roty przysięgi wypowiedzą kolejni mieszkańcy regionu.

Choć pochodzą z różnych części województwa warmińsko-mazurskiego, to przez kolejne szesnaście dni ich domem będą koszary 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Mowa o ochotnikach, którzy rozpoczęli przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej. I mimo tego, że każdy z nich wojskowy mundur założył zapewne z innych pobudek, to od dziś wszystkich łączy jedno hasło: „Zawsze gotowi, zawsze blisko".

Pierwszy dzień to tradycyjnie dużo dokumentacji, szkolenia, wizyta w magazynie mundurowym i sprawdzian z wychowania fizycznego. To także pierwsze kroki w mundurze i poznanie życia w koszarach. I mimo że momentami mogło być ciężko, to nowi żołnierze mieli przed sobą jeden cel - dać z siebie wszystko.

Zdjęcia: 4W-MBOT

- Decyzję o wstąpieniu do WOT podjąłem z dnia na dzień, chciałem spróbować z wojskiem, zobaczyć, jak to jest i jeśli mi się spodoba, to być może w przyszłości dołączę do służby zawodowej – oznajmił 18-letni Bartosz Pepliński z Elbląga. - Przede mną ciężka praca, ale nastawienie mam dobre. Jest we mnie motywacja i wiem, że nie można odpuszczać, nie można załamywać się upadkami, tylko cały czas iść do przodu.

Wśród nowych terytorialsów są zarówno osoby młode, szczególnie uczniowie szkół średnich i studenci, oraz mające już większy bagaż życiowych doświadczeń. Są także i takie, jak chociażby 44-letnia Dominika Klaus, dla której nie jest to pierwsze spotkanie z Wojskami Obrony Terytorialnej. Mieszkanka Olsztyna niespełna dwa miesiące temu wstąpiła do WOT, ale z uwagi na kontuzje musiała przerwać szkolenie. Dziś wróciła, by od podstaw ukończyć szkolenie i złożyć przysięgę.

- Za pierwszym razem miałam stan zapalny pleców, który wyeliminował mnie ze szkolenia – wyjaśnia Dominika Klaus. - Kiedy opuszczałam koszary wiedziałam, że wrócę i dziś stało się to faktem.

Przed ochotnikami szesnastodniowe intensywne szkolenie, podczas którego będą zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby wojskowej. Szkolenie zakończone zostanie pętlą taktyczną, a ukoronowaniem całej „szesnastki" będzie uroczysta przysięga.

W Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie służy już ponad 3 tys. żołnierzy. Co należy zrobić, by zostać jednym z nich? Przede wszystkim zgłosić się do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie. Można również skorzystać z platformy elektronicznej e-PUAP lub też skontaktować się z mobilnym rekruterem 4W-MBOT. Do dyspozycji zainteresowanych jest również infolinia. Pod numerem telefonu 800-696-077 można uzyskać wszelkie odpowiedzi w zakresie służby w WOT, uzyskamy je też stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.