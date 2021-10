Kolejny rowerowy spacer z leśnikiem

Trwa cykl popołudniowych przejażdżek po Bażantarni w towarzystwie leśnika. Ponownie spotkanie będzie miało miejsce we wtorek, 12 października o godzinie 17. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5.

Rowerowe spacery z leśnikiem to impreza, podczas której można aktywnie spędzić czas w lesie. Jest okazja bliżej poznać jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi specjalisty z Nadleśnictwa Elbląg. Wszystko to odbywa się się podczas krótkiej (do 10 km/2 godziny) przejażdżki rowerowej (czasem jest to spacer) szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica.

Trasa spacerów przebiega szlakiem czerwonym w okolice Diabelskiego Kamienia, następnie w kierunku szlaku zielonego, żeby przez GreenVelo dotrzeć do wiaty Wiktorówka. Na koniec oglądanie „czarnego zagajnika” i powrót pod siedzibę Nadleśnictwa Elbląg.

Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o odwołaniu imprezy ukaże się na stronie MOSiR. Z uwagi na coraz krótszy dzień i zapadające ciemności prosimy pamiętać o oświetleniu rowerowym przednim i tylnym.