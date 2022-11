Trzydzieści lat działalności elbląskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to ważna okazja do podsumowania i wyznaczania sobie dalszych perspektyw. Od 1992 roku, gdy ruszyła pierwsza placówka – Dzienne Centrum Aktywności, zmieniło się dużo, ale cały czas mamy przeświadczenie, że wiele jeszcze jest do zrobienia. Dlatego właśnie chcemy zaprosić Państwa na organizowaną przez nas konferencję „Nowa rzeczywistość - nowe wyzwania”.

Chcielibyśmy przypomnieć Włodarzom Miasta i jego Mieszkańcom o potrzebach naszego środowiska. To też inspiracja do tego, by mówić o tym, jak ważne jest to, by zapewnić profesjonalne wsparcie i wysokie standardy, które sprawiają, że wielu uczestników będzie mogło żyć samodzielnie i niezależnie. I nie jest to cel abstrakcyjny, ponieważ cały czas udowadniamy, że miarą człowieczeństwa jest właśnie jakość wsparcia dla najbardziej potrzebujących. To wymaga zmian społecznych, systemowych i nakładów finansowych, ale wiele polskich miast pokazuje, że da się to zrobić. Mamy nadzieję, że Elbląg do tego grona dołączy.

Dla nas w tym momencie priorytetem jest dostosowanie budynku mieszczącego się przy ulicy Lotniczej 12 do potrzeb i możliwości naszych uczestników. W tym celu założyliśmy zbiórkę publiczną i jeśli nasi goście będą mieli ochotę dołożyć cegiełkę do tych działań, to będzie ważny dla nas prezent i potwierdzenie, że to, co robimy, jest dobre i potrzebne.

Konferencja to okazja do spotkań, rozmów i uczenia się. Na prelekcje zaprosiliśmy takich gości jak Monika Zima-Parjaszewska, Paweł Jordan, Katarzyna Świeczkowska, a tematyka będzie dotyczyć Konwencji Praw Osób Z Niepełnosprawnościami, realizacji rządowej strategii. Porozmawiamy również o Kręgach Wsparcia oraz self-adwokaturze. Podejmowane globalnie, a także lokalnie inicjatywy to szansa i wyzwanie, a PSONI stara się nie zmarnować ani jednego, ani drugiego.

Konferencja „Nowa rzeczywistość – nowe wyzwania” odbędzie się w Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Grunwaldzkiej 137 w Auli 207/208 C.

Szczegółowy program Konferencji:

11:00-11:15 – otwarcie Konferencji

11:15-11:45 – 30 lat PSONI w Elblągu – Beata Peplińska-Strehlau

11:45-12:15 – Konwencja praw osób z niepełnosprawnościami szansą na niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną – Monika Zima-Parjaszewska

12:15-12:45 – podziękowania

12:45-13:15 – realizacja rządowej „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030” poprzez środowiskowy model Kręgów Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin – Paweł Jordan

13:15-13:45 – szkoła w Kręgach – model edukacji opartej na relacjach – Katarzyna Świeczkowska

13:45-14:15 – przerwa

14:15-14:45 – rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną a Kręgi Wsparcia – nadzieje i obawy – Agnieszka Żyta

14:45-15:15 – self-adwokaci PSONI w Elblągu – Michalina Dulny, Beata Peplińska-Strehlau

Patronami medialnymi wydarzenia są: Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl oraz Razem z Tobą