Konkurs komunikacyjny

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu przygotował konkurs: „Tydzień z elbląską komunikacją miejską 2022”. Konkurs będzie trwał od 16 do 22 września i będzie prowadzony na oficjalnym fanpage’u ZKM w Elblągu.

Codziennie, pomiędzy godziną 7:00 a 15:00 będziemy zadawać jedno pytanie związane z elbląską komunikacją miejską. Pierwsza osoba która polubiła lub polubi (w trakcie trwania konkursu) naszą stronę i udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w danym dniu, otrzyma bilet 30 – dniowy ważny w strefie miejskiej i podmiejskiej. Ważne informacje związane z konkursem:

- podczas trwania konkursu, każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę;

- w konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne;

- w konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające fikcyjne konto w serwisie społecznościowym Facebook;

- w konkursie nie mogą brać udziału instytucje, stowarzyszenia, osoby, które założyły konta w celu prowadzenia różnego rodzaju akcji, hobbystyczne, tematyczne itp.;

- informacja o zwycięzcy nagrody przewidzianej w danym dniu zostanie podana najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego.

Pełny tekst regulaminu konkursu

Tradycyjnie już, 22 września 2022 podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, ZKM w Elblągu zaprasza wszystkich, na co dzień zmotoryzowanych Elblążan, do skorzystania z komunikacji miejskiej. W tym dniu uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów będzie ważny dowód rejestracyjny samochodu. Co ważne – bezpłatna jazda na dowód rejestracyjny dotyczy nie tylko kierowców, ale również członków ich rodzin.