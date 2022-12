Koszyk inflacyjny po roku (Koszyk inflacyjny portElu)

Mija dokładnie rok od momentu, kiedy na naszych łamach zaczęliśmy analizować wzrost cen w sklepach. Jak od tego czasu zmieniły koszty zakupu (niemal) identycznych produktów?

Ile kupisz za dwie stówki przed świętami? - to pytanie zadaliśmy sobie rok temu. Wtedy uformował się nasz w miarę stały zestaw produktów, które później realizowaliśmy w kolejnych odcinkach "Koszyka inflacyjnego portElu". Przypomnijmy więc, jak wyglądały nasze zakupy w Lidlu 17 grudnia 2021 roku.

Kupiliśmy: ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (7,99 zł), kawa Jacobs Krönung 500 g (14,99), margaryna Rama (5,99), Masło Polskie (6,99), mleko Łaciate 3,2% (3,29), Olej Kujawski 1l (9,99), jajka ściółkowe rozmiar L (7,49), dżem Łowicz czarna porzeczka 5,89, płatki Corn Flakes (3,79), płatki Chocapic 250 g (5,29), herbata Saga 100 szt. (5,49), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (4,95), makaron spaghetti Barilla 1 kg (7,99), czekolada Milka 2 szt. (7,18). Wydaliśmy na te produkty 97,31 zł.

Przez ostatni rok powtórzyliśmy te zakupy kilka razy, za każdym razem płacąc więcej (całe zestawienie poniżej). Zawsze dokładaliśmy starań, by kupować te same produkty tej samej marki, a jeśli nie było to możliwe – znajdowaliśmy zamiennik w tej samej lub jak najbardziej zbliżonej cenie. Za każdym razem za takie same zakupy płaciliśmy więcej. Przypomnijmy, jak było na naszych ostatnich, listopadowych zakupach. Ceny wyglądały tak:

Ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Masmix (7,99), Masło Polskie (8,47), mleko Łaciate 3,2% (4,49), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (8,99), dżem Łowicz czarna porzeczka (6,49), płatki Corn Flakes (8,49), płatki Cini Minis 250 g (5,99), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (6,25), czekolada Milka 2 szt. (7,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,78), kawa MK Cafe (27,99). Wydaliśmy 131, 88 zł...

A teraz wróćmy do teraźniejszości, czyli naszych dzisiejszych zakupów. Od razu zdradzimy, że znów zapłaciliśmy więcej.

Ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Masmix (7,99), Masło Polskie (8,47), mleko Łaciate 3,2% (4,49), Olej Kujawski 1l (12,99), jajka ściółkowe rozmiar L (9,48), dżem Łowicz czarna porzeczka (6,69), płatki Corn Flakes (8,49), płatki Cini Minis 250 g (5,99), herbata Saga 100 szt. (5,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński (5,99), czekolada Milka 2 szt. (7,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,78), kawa MK Cafe (27,99).

Nieco mniej wydaliśmy na kabanosy, więcej – na jajka i dżem. Zakupy kosztowały nas 132,31 zł, więcej o 43 gr niż ostatnio. W skali miesiąca to wzrost niewielki, ale gdy przypomnimy sobie, że rok temu zapłaciliśmy za to samo mniej niż 100 zł...

Mimo to przyjrzyjmy się dobrym wiadomościom w kwestii drożyzny. GUS poinformował właśnie (podajemy za businessinsider.com.pl), że ceny w listopadzie były średnio o 17,5 proc. wyższe niż rok temu, ale pierwszy raz od 16 miesięcy inflacja minimalnie spadła (w październiku było to 17,9 proc.). Kto wie, może niedługo za zakupy z portElowego koszyka inflacyjnego zapłacimy wreszcie choć trochę mniej?

Tradycyjnie zakończymy podsumowaniem w postaci naszego portElowego współczynnika inflacji. Gdy porównamy nasze dzisiejsze zakupy z tymi z października 2022, to wzrósł on o nieco ponad 0,3 proc. W porównaniu do grudnia 2021 roku to niemal 26,5 proc wzrostu.

Nasze dzisiejsze zakupy redakcja przekazała elbląskiemu Bankowi Żywności.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł