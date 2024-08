Kulturalne Kamieniczki

Niedawno informowaliśmy o utworzeniu nowego Departamentu Kultury i Obsługi Imprez. Został on ulokowany w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. św. Ducha. Czy „przy okazji” Elbląg wzbogaci się o nową atrakcję turystyczną? Zobacz zdjęcia.

Kamieniczki Elbląskie przy ul. św. Ducha od lat były zamknięte dla turystów. Żeby zobaczyć elbląską sień sprzed kilkaset lat, trzeba było mieć trochę szczęścia.

„Kamieniczki Elbląskie mieszczące się przy ul. Św. Ducha 3-4 stanowią niepowtarzalne miejsce o szczególnym klimacie. Zabytkowe wnętrze stanowią wyjątkową przestrzeń podkreślającą charakter organizowanych przedsięwzięć. Sień Elbląskich Kamieniczek z historycznymi elementami architektonicznymi: XVI-wiecznymi płaskorzeźbami i stylową antresolą pełni funkcję reprezentacyjną lub bankietową - możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu. - Kamieniczki Elbląskie na początku XX w. były ostatnim działającym na obszarze staromiejskim browarem starego typu. W 1926 roku, ze względu na dobry stan zabudowy całej parceli: zachowanej gotyckiej struktury domu i oficyny, pięknej fasady z 1647 r. zachowanej dekoracji wnętrz, całą parcelę wykupiło miasto. Kamienica, z której po II wojnie światowej, zachowała się większa część fasady i mury boczne, została odbudowana w 2001 roku. Zrekonstruowano wówczas sień Kamieniczek Elbląskich."

W lipcu zapytaliśmy miejskich urzędników o możliwość udostępnienia zabytkowych wnętrz dla turystów. - Kamieniczki Elbląskie będą udostępniane zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Obecnie trwają prace nad opracowaniem zasad udostępniania obiektu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie określić konkretnej daty udostępnienia wnętrz Kamieniczek. – wówczas odpowiedział Departament Promocji i Turystyki.

Dziś (5 sierpnia) na briefingu prasowym Michał Missan, prezydent Elbląga poinformował, że elbląska Kamieniczka od początku sierpnia jest siedzibą Departamentu Kultury i Organizacji Imprez. A to oznacza, że gmach jest otwarty i można „z ulicy” wejść do środka.

Sień „na razie” jest pusta... Tymczasem Muzeum Archeologiczno-Historyczne ma przedmioty będące wyposażeniem domów dawnych elbląskich mieszczan. Zapytaliśmy prezydenta, czy planowane jest umeblowanie sieni w zabytkowe wyposażenie?

- To jest dobry pomysł. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Myślę, że dyrektor departamentu będzie chciała, aby te pomieszczenia żyły, jeżeli tylko będzie to możliwe do realizacji. – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga.