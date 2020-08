Lato w mieście. „Koronawirus mocno tu namieszał”

- Podczas tegorocznego lata imprez było mniej, koronawirus mocno tu namieszał. Był to jednak dobry czas, z imprez skorzystało wiele dzieci, a także dorosłych - mówił wiceprezydent Janusz Nowak podczas konferencji w środę (26.08) podsumowującej tegoroczne miejskie wakacje.

Wieża katedry św. Mikołaja oraz seanse w letnim kinie, organizowane przez Departament Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, jak podkreśla wiceprezydent Janusz Nowak, cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców Elbląga, a także turystów. - Mimo że z powodu pandemii tegoroczne lato było inne niż poprzednie, to był to dobry czas - wiele dzieci, młodzieży i dorosłych skorzystało z organizowanych w mieście imprez. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu odnotował aż 51 tys. wejść. Niestety, niektóre formy wypoczynku dla dzieci były organizowane w okrojonej formie, półkolonie odbyły się w dwóch szkołach – mówił wiceprezydent Nowak.

Dyrektor MOSiR w Elblągu Andrzej Bugajny podkreśla, że tor „Kalbar” odwiedziło w te wakacje aż 11 tysięcy osób.

- Blisko 4 tysiące osób skorzystało z naszej oferty w ramach cyklu Wakacje z MOSiR, a Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka podczas wakacji odwiedziło 32 tys. osób. Do tego dodajmy 45 sportowych imprez oraz 30 treningów biegowych w Bażantarni - to możemy uznać, że odnieśliśmy tego lata sukces, pomimo trudnej sytuacji. Do dyspozycji mieszkańców były m.in. CRW Dolinka, hala sportowo - widowiskowa, lodowisko Helena, a także boisko do siatkówki plażowej na starówce – mówił Andrzej Bugajny.

Jak zaznacza Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, wiele podczas tegorocznych wakacji działo się także w instytucjach kultury.

- W naszym muzeum odbyło się 17 Wakacyjnych spotkań z historią, ponad 3 tys. osób odwiedziło wieżę katedry św. Mikołaja, imprezy odbywały się również w Bibliotece Elbląskiej, cykl koncertów dla dzieci Wakacje z Disneyem oraz Muzyka Polska na Żuławach miała również Elbląska Orkiestra Kameralna. Popularnością cieszyły się Śniadania na trawie w Galerii El, w "okrojonej" formule odbył się festiwal Jazzbląg - mówił Adam Jocz.

W Elblągu odbywały się też seanse kina plenerowego oraz atrakcje w ramach imprez: Przystanek Starówka, Uwolnić Stary Rynek i Elbląskie Święto Muzyki.