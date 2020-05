Lewica chce pomocy rządu dla samorządów

50 proc. utraconych wpływów samorządów z tytułu PIT i CIT ma zrekompensować rząd. To główne założenie projektu ustawy zgłoszonej przez Lewicę. Jego założenia przedstawiła posłanka Monika Falej na konferencji prasowej. Zaapelowała też do władz miasta o wycofanie się z likwidacji Pogotowia Socjalnego.

- To samorząd ponosi największe konsekwencje w obecnym kryzysie. Rząd pokazuje w kolejnych wersjach tarczy pewne rozwiązania, a ich konsekwencje ponoszą samorządy. Na ten problem odpowiedziała Lewica składając projekt ustawy, która pozwoliłaby na zweryfikowanie i dołożenie środków, które straciły samorządy – mówiła Monika Falej, posłanka Lewicy na dzisiejszej (26 maja) konferencji prasowej.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski poinformował, że tylko w budżecie naszego miasta zabraknie 50 mln zł.

- Dzisiaj szacujemy, że wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 40 procent tego, co mieliśmy w latach poprzednich w analogicznym okresie, co bardzo źle wróży wszystkim zadaniom, które przyjęliśmy w budżecie. Na dodatek w marcu otrzymaliśmy o 1,5 miliona złotych mniej z PIT, za kwiecień jest już to o 8 mln złotych mniej. Drastycznie spadły wpływy z biletów w komunikacji miejskiej. Duże uszczuplenia dotyczą też środków, które powinniśmy otrzymać z budżetu państwa. Choćby subwencja oświatowa jest niższa o 1 milion 150 tysięcy złotych, a już wcześniejsza nie pokrywała 6-procentowej podwyżki dla nauczycieli zaplanowanej przez pana ministra. W piśmie, które otrzymaliśmy pan minister daje do zrozumienia, że nie jest to ostatnie posunięcie związane ze zmniejszeniem dotacji. - mówił Witold Wróblewski na konferencji prasowej 15 marca.

Oznacza to rekonstrukcję budżetu i zmniejszenie wydatków na część zadań. Władze miasta nie wykluczają zwiększenia zadłużenia.

Zgodnie ze złożonym już w Sejmie projektem Lewicy chociaż część utraconych przez samorządy pieniędzy miałby im zrekompensować rząd.

- 50 proc utraconych korzyści z podatków PIT i CIT zostałyby przekazane przez państwo samorządom, aby te mogły mogły odpowiednio funkcjonować – Monika Falej zdradziła podstawowe założenia projektu ustawy. - Kolejne sprawy to przekazanie pieniędzy na obsługę przedsiębiorców oraz sfinansowanie przez rząd środków dezynfekcyjnych i środków zabezpieczenia osobistego dla pracowników otwieranych placówek oświatowych.

Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się jutro (27 maja). Decyzja o tym, czy projekt Lewicy będzie rozpatrywany zależy od marszałek Sejmu.

Na konferencji posłanka poruszyła też sprawę Pogotowia Socjalnego w Elblągu w kontekście zwalnianych pracowników i osób korzystających z usług placówki. - Co stanie się z ludźmi korzystającymi z usług Pogotowia Socjalnego? Kto przejmie te zadania, jakie pieniądze będą przeznaczone na te zadania? To będzie miało wpływ na inne jednostki: policja i służba zdrowia. Jakie są planowane działania w tej kwestii? - pytała posłanka. - Czy włodarze Elbląga mają pomysł jak wesprzeć rodziny osób korzystających z Pogotowia Socjalnego w tej kryzysowej sytuacji?

Tutaj oświadczenie parlamentarzystki w sprawie pogotowia, które nadesłała do naszej redakcji.