Liczy się każda kropla. Krwiobus w Elblągu

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

- Krew to jedyne lekarstwo, którego nie da się wyprodukować, dlatego tak ważne jest, by ludzie ją oddawali. To naprawdę ratuje życie - mówi Wiesława Włodarczyk, która razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje w Elblągu akcję poboru krwi.

Krwiobus stanie na placu Jagiellończyka 20 marca 2024 roku. Rejestracja możliwa będzie od godziny 9 do 12. - Jeśli chętnych krwiodawców będzie tak dużo, jak sobie wymarzyłam, to oczywiście będziemy na placu dłużej - mówi Wiesława Włodarczyk, która razem z RCKiK w Olsztynie organizuje całą akcję. - Ze względów zdrowotnych nie mogę już być krwiodawcą, ale byłam nim przez lata. Krew to jedyne lekarstwo, którego nie da się wyprodukować, dlatego tak ważne jest, by ludzie ją oddawali. Do akcji przyłączą się też elbląscy motocykliści, a cała zebrana tego dnia krew trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie. Kto może oddawać krew i jak się do tego przygotować? O tym tutaj.

Anna Malik