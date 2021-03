Mała elblążanka walczy o turnus

Mała Maja walczy o turnus rehabilitacyjny, biorąc udział w konkursie z okazji Światowego Dnia Osób z zespołem Downa, który przypada 21 marca.

Jedyne co trzeba zrobić, to polubić jej wspólne zdjęcie z siostrą zamieszczone w tym linku. Głosować można do 19 marca do godz. 15. Rodzice Mai będą wdzięczni za każdy "like". Ten turnus to szansa dla Mai na tygodniową rehabilitację, która została opracowana specjalne dla dzieci z zespołem Downa.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci Polanika.