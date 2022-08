Mały Wiktor walczy z nowotworem i potrzebuje pomocy

Wiktor Ratajczak, dzielny trzylatek, zmaga się z nowotworem wątroby. Trwa walka o jego życie, którą można wspomóc na portalu siepomaga.pl.

Wiktor jest synem pochodzącej z Tolkmicka pani Małgorzaty i pana Piotra. Dotknęła go hepatoblastoma – nowotwór złośliwy wątroby z przerzutami do płuc.

Jak czytamy na stronie internetowej zbiórki na leczenie chłopca, jego choroba nieustannie postępuje. Są jednak możliwości leczenia w Stanach Zjednoczonych, jednak niezwykle drogie.

- Dostaliśmy kosztorys z USA, z Boston Children’s Hospital, wiodącego ośrodka leczenia takich guzów, jakie ma Wiktor. Z ustaleń ze szpitalem wynika, że koszty leczenia wyniosą 1,5 mln dolarów. Niewyobrażalna kwota! Aby móc rozpocząć leczenie, musimy mieć koło miliona dolarów, przy obecnym kursie to niemal 5 milionów złotych! - piszą rodzice chłopca. Podkreślają też, że ta zbiórka to dla Wiktora ostatnia szansa.

Chłopiec przechodził już chemoterapie, a także operację usunięcia części wątroby. Niestety, po chwilach nadziei przychodziły złe wiadomości.

- Doszło do wznowy! Tak szybkiej i koszmarnej. Na pozostałej części wątroby powstało bowiem ok. 10 guzów oraz nastąpiły przerzuty do płuc... - czytamy na stronie zbiórki...

Trzylatka i jego rodzinę można wspomóc na siepomaga.pl.