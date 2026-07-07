- To powrót do Elbląga po latach. Uczyłam się tutaj 30 lat temu w Studium Nauczycielskim. Bardzo mi się u was podoba – mówi Teresa Puchalska z gminy Ławaryszki na Litwie. Jest w gronie kilkunastu osób, które biorą udział w polsko-litewskim projekcie „Sfery Dialogu”. Elbląg w dziedzinie kultury współpracuje z rejonem wileńskim od 15 lat.

Do Elbląga przyjechali animatorzy kultury, bibliotekarze, samorządowcy i wolontariusze z gminy Ławaryszki. To osoby polskiego pochodzenia, które podczas kilkudniowego pobytu miały m.in. okazję zwiedzić Frombork, odwiedzić Oleśno, czyli Wieś z Pomysłem, uczestniczyć w warsztatach w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej czy wziąć udział w inauguracji Letniego Salonu Muzycznego.

- Pani Ela Mieczkowska i Teresa Wojcinowicz często piszą dla nas różne projekty. Obecny do „Sfery Dialogu”. Uczestniczyliśmy w różnych warsztatach i spotkaniach. Mieliśmy kilka wyjazdów, bardzo nam się podobało. Poznajemy nowe osoby, nawiązujemy kontakty, przyjaźnie – mówi Teresa Puchalska, która jak przyznała, uczyła się w Elblągu 30 lat temu, gdy istniało Studium Nauczycielskie.

- Mamy bardzo dużo wspólnych tradycji – religijnych, kulturalnych. W Elblągu mieszka wiele osób, które pochodzą z naszych stron. To nas łączy. Bardzo miło jest tu przyjeżdżać, zwiedzać. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu – mówi Krystyna Tamkelun z Ławaryszek.

Projekt „Sfery dialogu” to kontynuacja współpracy między społecznością wiejską powiatu elbląskiego, w szczególności gminy Elbląg i gminy Gronowo Elbląskie a mieszkańcami wiejskiej gminy Ławaryszki (Lavoriškių seniūnija) w Rejonie Wileńskim na Litwie.

- Myślę, że ten projekt to doskonała promocja naszego regionu. A najważniejsze jest to, że warsztaty, które prowadziliśmy, mają ułatwić uczestnikom otwieranie się na budowanie partnerstw w środowiskach lokalnych. By osoby, które są nieformalnymi liderami tych środowisk, wzmacniały swoje kompetencje społeczne i tworzyły ciekawe rzeczy dla dobra swoich małych społeczności – mówi Elżbieta Mieczkowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a partnerami są: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, Stowarzyszenie "Lavoriškių bendruomene" i Agencja Reklamowa Elposter. Patronat medialny – Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl