Mateczki Adwentowe powróciły do Elbląga

Przechadzając się między straganami elbląskiego jarmarku bożonarodzeniowego, można było spotkać Mateczki Adwentowe. – To jeden z najpiękniejszych i zarezerwowanych tylko dla Elbląga obyczaj. Warto go wskrzesić – mówi Małgorzata Kobus, elbląska przewodniczka. Kim są Mateczki Adwentowe?

- Mateczki Adwentowe to stary i tylko elbląski obyczaj przedwojenny. Mateczki pojawiały się w okresie adwentu, były zwiastunami zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Ubrane były w grube, wełniane spódnice, na to zakładały duże białe fartuchy. Ramiona okrywały białym prześcieradłem. Na głowach nosiły czarne chusty zawiązane pod brodą, a na nich duże słomkowe kapelusze. Ponieważ głównym zadaniem mateczek było zbieranie darów i datków pieniężnych dla ubogich w szpitalach i przytułków, miały przy sobie puszki i duże kosze wiklinowe – pisaliśmy na portElu w 2018 roku.

Do tego obyczaju powrócono w Elblągu na początku lat 2000 za sprawą Elbląskiego Ruchu Kobiet Aktywnych, ale przetrwał zaledwie kilka lat. Kolejna reaktywacja nastąpiła niedawno m.in. za sprawą Małgorzaty Kobus, elbląskiej przewodniczki, która wraz z kilkoma znajomymi kwestowała jako mateczka adwentowa podczas trwającego właśnie jarmarku bożonarodzeniowego.

– To jeden z najpiękniejszych i zarezerwowanych tylko dla Elbląga obyczaj. Warto go wskrzesić – mówi Małgorzata Kobus.

„W tłumie, cichutko, zupełnie na boczku, poza blaskiem fleszy przystały Mateczki Adwentowe. Wprawne uszy wysłuchały historię naszych cichych bohaterek. Jednak takich historii nigdy nie za wiele. Mateczki adwentowe to obyczaj tylko Elbląski praktykowany od stuleci, a pięknie go przypomniała Magdalena Żółtowska-Sikora. W czasie adwentu "Pełne godności, łagodnie uśmiechnięte staruszki dopytują, jakie są życzenia dzieci, czy były grzeczne i pracowite, a te niegrzeczne napominają ku dobremu". I tak wędrujac od drzwi do drzwi zbierały datki dla elbląskich szpitali i życzenia dzieci, te od serca i przekazywały w najlepsze ręce... Nawet dzieci radowały się na ich widok. Tradycją rzecz święta! Jeśli kiedykolwiek spotkacie na swojej drodze Mateczki Adwentowe, nie uciekajcie. Uśmiechnijcie się i nazwijcie je głośno. To będzie znak, że nasza praca rośnie. Zdrowych, spokojnych Świat Bożego Narodzenia i do zobaczenia w przyszłym roku – piszą Mateczki Adwentowe w mediach społecznościowych.