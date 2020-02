Miasto uczy segregacji śmieci

Kampania w TV, ulotki, tablice informacyjne, lekcje dla dzieci, wizyta Mieci w Elblągu – to elementy kampanii informacyjnej, która ma przybliżyć elblążanom zasady gospodarki odpadami. Miejscy urzędnicy chcą zwiększyć ilość odpadów segregowanych, które odbiera Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu.

Nowe wytyczne dotyczące gospodarki odpadami wymuszają na statystycznym Kowalskim segregację śmieci. I to Kowalski musi podjąć decyzję, do jakiego pojemnika wyrzucić np. papierek po cukierku. Przypomnijmy: ma do wyboru pięć pojemników na odpowiednie frakcje: papier (niebieski), szkło (zielony), odpady biodegradowalne (brązowy), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz odpady zmieszane (czarny). Te i inne zagadki dotyczące segregacji śmieci ma pomóc rozwiązać kampania organizowana przez Urząd Miejski w Elblągu.

Co chcą zrobić urzędnicy?

- Podejmujemy kompleksowe działania. Od jutra ruszamy z emisją spotów informacyjnych w TrusoTV, na stronie internetowej urzędu oraz w miejskich mediach społecznościowych. Kolejnym elementem jest kolportaż ulotek informacyjnych, który rozpocznie się od najbliższego piątku. Ulotki trafia do skrzynek wszystkich mieszkańców, na chwilę obecna jest to 56 tys. punktów adresowych – mówiła Daria Bieńkuńska, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oprócz tego na śmietnikach pojawią się naklejki informujące o tym, co należy wrzucić do jakiego pojemnika. Dodatkowo zarządcy nieruchomości otrzymają tablice informacyjne do umieszczenia na wiatach śmietnikowych.

Duży nacisk położono na edukację najmłodszych elblążan. - Przekazaliśmy informację dotyczącą obowiązku przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów elbląskich szkół w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Zajęcia takie mogą być prowadzone w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gdzie jest przystosowana sala edukacyjna. Dodatkowo od nowego roku szkolnego wszyscy pierwszoklasiści w Elblągu dostaną butelki na wodę wielorazowego użytku – mówiła Daria Bieńkuńska.

Swoje pomysły na ograniczenie ilości odpadów mają też urzędnicy. Podczas imprez miejskich będą stopniowo zmniejszać liczbę odpadów. W ratuszu, podczas posiedzeń komisji, Rady Miejskiej, konferencji prasowych zrezygnowano z podawania wody w plastikowych małych butelkach. Obecnie podawana jest w karafkach. Będą też kontynuowane działania edukacyjne jak np. wizyta śmieciarki Mieci.

Czy przyniesie to jakiś efekt? Dla statystycznego Kowalskiego najlepszym efektem byłoby zmniejszenie opłat za odbiór śmieci. Na to się jednak nie zanosi, bo podstawowy koszt Zakładu Utylizacji Odpadów – opłata za korzystanie ze środowiska, którą trzeba odprowadzić do Skarbu Państwa wzrośnie w 2020 r. do 270 zł za tonę (podstawowa stawka). Jeżeli weźmiemy pod uwagę planowany wzrost liczby odpadów w Elblągu i konieczność dążenia do tego, aby system gospodarki odpadami się samofinansował, możemy spodziewać się kolejnych podwyżek.