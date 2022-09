Mieszkańcy chcą na Facebooku rozmawiać o rozwoju Elbląga

Dziś (piątek, 16 września) o godzinie 18 na 25-tysięcznej grupie Zdjęcia Elbląga na Facebooku odbędzie się rozmowa na żywo między mieszkańcami o tym, jak Elbląg ma się rozwijać w związku ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Na spotkanie zaprasza społecznik Artur Pytliński.

- Trwające konsultacje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego skłaniają ku rozmowie o przyszłości. Ten dokument, do którego możemy jako mieszkańcy zgłosić uwagi, określa na lata, w jaki sposób przestrzennie ma rozwijać się nasze miasto. Zazwyczaj jest tak, że pewnego dnia ogłaszane jest, że będzie realizowana dana inwestycja. Dziś pałeczka jest po stronie elblążan i to my możemy wskazać, co chcemy w swoim mieście i jakie zmiany powinny w nim zajść - mówi Artur Pytliński, zapraszając na spotkanie online.

Odbędzie się ono na grupie Zdjęcia Elbląga na Facebooku, która liczy obecnie ok. 25 tysięcy użytkowników.

Link do wydarzenia tutaj