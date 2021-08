Mieszkańcy Oboźnej: Tu jest horror z parkowaniem

- Nie mamy gdzie parkować, bo przy ulicy trwają trzy duże inwestycje mieszkaniowe. Straż Miejska przyjeżdża tu codziennie i bez mrugnięcia okiem wlepia wszystkim mandaty. To, co się tu dzieje, to jest horror – skarżą się mieszkańcy ul. Oboźnej.

- Przy naszej ulicy trwają trzy inwestycje związane z budową bloków mieszkalnych. My mieszkańcy nie mamy gdzie parkować. Ostatnio zostały nam również zabrane miejsca na parkingu przed budynkiem ze względu na kolejną budowę – napisała do nas pani Klaudia, jedna z Czytelniczek, mieszkających przy ul. Oboźnej. - Na chodniku parkować nie można, ponieważ jest zakaz. Straż Miejska przyjeżdża tu codziennie i bez mrugnięcia okiem wlepia wszystkim mandaty. To, co się tu dzieje, to jest horror. W imieniu mieszkańców bardzo Państwa proszę o nagłośnienie tej sprawy. Może ktoś w końcu się tym zainteresuje.

To jeden z kilku sygnałów, który w tej sprawie dotarł do naszej redakcji. Jedna z Czytelniczek wysłała nam też zdjęcie z tabliczką „zakaz parkowania”, którą przy istniejących miejscach parkingowych postawił prawdopodobnie jeden z inwestorów.

- Patrole Straży Miejskiej pojawiają się na ul. Oboźnej niemal codziennie – dowiedzieliśmy się w Straży Miejskiej. - Działamy w oparciu o istniejące tam oznakowanie. W zależności od okoliczności pouczamy kierowców, wystawiamy mandaty, zakładamy też blokady. Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg i to do niego należą kwestie oznakowań i rozwiązań dotyczących parkowania w tym miejscu.

Urzędnicy tłumaczą, że częściowa likwidacja miejsc postojowych przy ul. Oboźnej jest związana z potrzebą wykonania wjazdów do budowanych mieszkań.

- Zlikwidowane miejsca będą zrekompensowane poprzez budowę nowych, ogólnodostępnych miejsc postojowych na ul. Oboźnej oraz dodatkowych miejsc przy ul. Związku Jaszczurczego. Miejsca te zostaną wykonane przez inwestorów budowanych budynków mieszkalnych. Dodatkowo każda z realizowanych inwestycji posiada zaplanowane miejsca postojowe w obrębie własnych działek na potrzeby mieszkańców tych budynków (budynek przy ul. 3 Maja 40 miejsc postojowych, budynek przy ul. Oboźnej 130 miejsc postojowych) – informuje w imieniu Zarządu Dróg Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Informujemy jednocześnie, że w ramach inwestycji mieszkaniowej położonej najbliżej ul. Związku Jaszczurczego, inwestor zobowiązał się do wybudowania brakującego odcinka chodnika na wysokości prowadzonej przez siebie inwestycji. Niezależnie od powyższego podjęte zostały działania w zakresie wykonania remontu nawierzchni tej ulicy. Powyższe planowane jest do wykonania przy udziale inwestorów realizujących inwestycje mieszkaniowe przy ul. Oboźnej na podstawie umów drogowych, do zawarcia których inwestorzy zostali zobowiązani na etapie uzyskania stosownych zgód i zezwoleń inwestycji mieszkaniowych.

Co proponuje Zarząd Dróg do czasu budowy nowych miejsc postojowych? Czy planowana jest tam zmiana oznakowania, organizacji ruchu, by mieszkańcom choć trochę pomóc w problemach z parkowaniem? Czekamy na odpowiedzi na te pytania.