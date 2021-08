- Ludzie o 4 muszą wstawać, żeby na 6 być w zakładzie pracy – przekonuje nasz Czytelnik, postulując przywrócenie dawnej trasy linii autobusowej nr 19. Pod koniec zeszłego roku, wraz z kilkunastoma innymi mieszkańcami, kierował do ZKM-u petycję w tej sprawie.

"Zwracamy się z prośbą o przywrócenie linii autobusowej na trasie Skrzydlata - Fredry - Browarna – Krakusa, ponieważ dojeżdżamy tym kursem do pracy – 05:03 – 14:07 lub 15:15. Po zmianie komunikacji będzie brak dojazdu z rejonu tego miasta" – pisali do ZKM-u mieszkańcy w grudniu.

Dawna trasa "dziewiętnastki" nie wróciła, stąd nasz Czytelnik zwrócił się z prośbą do naszej redakcji o poruszenie tej sprawy na łamach portElu. Stwierdził też, że mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi na petycję (po późniejszym wyjaśnieniu okazało się jednak, że przez "brak odpowiedzi" rozumiał brak realizacji postulatów z pisma). Co na to ZKM?

- Aktualnie ZKM w Elblągu nie rozważa wprowadzania tak daleko idących zmian w układzie linii – podkreśla Michał Górecki, kierownik Działu Zarządzania Komunikacją w elbląskim ZKM. - Odpowiedź na otrzymaną petycję została udzielona pisemnie 29 stycznia 2021. Przypomnijmy, że po wprowadzeniu zmian w układzie linii, ZKM w Elblągu zbierał i analizował wszelkie sygnały od pasażerów w celu wprowadzenia możliwych korekt w rozkładach jazdy. Takich uwag i sygnałów w tym czasie było sporo, dlatego czas ich analizy oraz udzielenia odpowiedzi uległ wydłużeniu.

W tej konkretnej sprawie, przed udzieleniem odpowiedzi i wprowadzeniem korekt w rozkładach jazdy, pracownicy ZKM kilkukrotnie kontaktowali się z osobą której nr telefonu został podany w piśmie (tak uzyskano adres, na który została wysłana odpowiedź, a którego to w oryginale pisma nie było).

Wspomniane korekty miały na celu dopasowanie możliwości przesiadki na przystankach na Placu Słowiańskim pomiędzy linią nr 15 oraz liniami tramwajowymi. Stosowne zmiany w rozkładach jazdy ZKM wprowadził pod koniec stycznia i wraz z początkiem lutego 2021 - od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych negatywnych sygnałów od pasażerów zainteresowanych tym połączeniem.