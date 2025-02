Mieszkaniec: Szpitalny parking jest za mały

Fot. Mikołaj Sobczak

- To jest horror, co się tu dzieje, znalezienie miejsca graniczy z cudem – tak o szukaniu miejsca do zaparkowania przy szpitalu wojewódzkim pisze nasz Czytelnik. Pyta o podjęcie ewentualnych działań przez szpital, by parking powiększyć. Zobacz zdjęcia z naszej wizyty w tym miejscu.

- Pół godziny krążyłem, zanim udało mi się znaleźć jedno miejsce, a cudem jest, że nie doszło wtedy na tym parkingu do żadnej kolizji, bo jazda wśród innych kierowców szukających miejsc to istna ekwilibrystyka – opisuje swoje doświadczenia elblążanin. Również my pojechaliśmy pod szpital (19 lutego) i rzeczywiście, przed południem parking był pełen samochodów. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z pytaniami, czy są realizowane lub planowane działania, by zwiększyć dostępność miejsc parkingowych, ile ich jest obecnie, czy obecna infrastruktura umożliwia wprowadzenie jakichś zmian w tym zakresie etc. Odpowiedzi przesłało nam biuro prasowe WSZ. - Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu informuje, iż w strefie płatnego parkowania przy WSZ w Elblągu jest łącznie 589 miejsc parkingowych, w tym 33 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniając obowiązujące akty prawne oraz umowy zawarte przez placówkę Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu spełnia wszystkie kryteria związane z przepisami prawa mówiącymi o parytecie ilości miejsc parkingowych w stosunku do wszystkich wybudowanych miejsc parkingowych na terenie szpitala – czytamy w mailu z WSZ. Szpital informuje, że zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady obsługi parkingowej są tam następujące: dla funkcji usługowej 2 miejsca postojowe na 10 łóżek i nie mniej niż 33 miejsca postojowe na 100 zatrudnionych. - W szpitalu na dzień 20 grudnia 2024 posiadamy 560 łóżek dla pacjentów. Zgodnie z wyliczeniami powinniśmy posiadać 112 miejsc parkingowych. Na chwilę obecną Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu nie będzie podejmował działań, by zwiększyć dostępność miejsc parkingowych z uwagi na brak terenu pod wyodrębnienie takich miejsc. Liczba miejsc postojowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest zgodna z Uchwałą nr XXVIII/602/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 kwietnia 2010 r. - informuje Wojewódzki Szpital Zespolony.

TB