Już w najbliższą niedzielę, 8 grudnia, odbędzie się wyjątkowa impreza – „Mikołajki na lodzie”! Wydarzenie tradycyjnie wprowadza w świąteczny nastrój wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. Na uczestników czekają liczne atrakcje, takie jak konkursy, gry i świąteczna muzyka. Organizatorzy zachęcają do przebrania się w kolorowe swetry, mikołajkowe czapki lub opaski reniferów.

Nie ma przygotowań do świąt bez takich hitów jak „Last Christmas”, „Driving Home For Christmas”, „All I Want For Christmas” czy „Jest taki dzień”. Tych przebojów nie zabraknie również na naszej mikołajkowej ślizgawce. Z głośników usłyszymy wszystkim dobrze znane świąteczne piosenki, o ich dobór zadba DJ. W trakcie ślizgawek będzie można sprawdzić się w konkurencjach sportowych, konkursach z wiedzy o świętach oraz w zabawie „Jaka to melodia”. Dla osób wyróżniających się świątecznym strojem przewidujemy również drobne upominki. Wierzymy, że wszyscy byli grzeczni w tym roku, więc zaprosiliśmy na wydarzenie gościa specjalnego - Mikołaja, który będzie bawił się z uczestnikami i rozdawał słodycze. Przy wejściu stanie fotobudka w świątecznej aranżacji.

Zachęcamy do wykupienia biletów na wydarzenie wcześniej, można to zrobić w biletomacie lub bezpośrednio w kasie lodowiska. To dobra opcja zwłaszcza dla osób, które posiadają swoje łyżwy. Wstęp na imprezę w standardowej cenie biletów (12 zł normalny, 8 zł ulgowy). Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł (10 zł za parę).

Mikołajki na lodzie, niedziela 8 grudnia, Lodowisko Helena ul. Karowa 1. Bawimy się od 16:30 do 18:00, serdecznie zapraszamy.