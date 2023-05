„Mimo 60 lat nasza szkoła to wciąż nastolatka“

W 1962 roku w elbląscy uczniowie rozpoczęli pierwszy rok szkolny... w filii gdańskiej Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Tak zaczęła się historia Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Dziś (30 maja) placówka) świętowała swoje 60-lecie. Zobacz zdjęcia.

Na początku były... baraki. „W chwili utworzenia szkoły, bazę lokalową stanowiły trzy baraki drewniane mieszczące się przy ul. Mazurskiej w Elblągu zaadaptowane na sale lekcyjne, internackie, pomieszczenia biurowo-administracyjne, kuchnię, stołówkę i pomieszczenia sanitarne. Od 1 września 1964 roku do eksploatacji weszły dodatkowo dwa baraki murowane. We wrześniu 1970 roku szkoła przeniosła się do długo oczekiwanego kompleksu przy ulicy Obrońców Pokoju 44, składającego się z budynku szkoły i internatu.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usługi, które dziś obchodziło dwa okrągłe jubileusze: 60-lecie powstania szkoły i 50-lecie nadania imienia Mikołaja Kopernika.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał we wrześniu 1962 r. - elbląska placówka była wówczas filią gdańskiej Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Samodzielność elblążanie zdobyli rok później jako Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 2. Do gmachu przy ul. Obrońców Pokoju szkolna społeczność przeprowadziła się w 1970 r. Trzy lata później patronem szkoły został Mikołaj Kopernik.

- Skończyłem tę szkołę, w tym roku jak nadano jej imię. I kiedyś to mi się w życiu przydało. Kiedyś na pytanie, jaką uczelnię skończyłem, odpowiedziałem, że kopernikańską. Rozmówca myślał, że Uniwersytet w Toruniu. Dwóch nauczycieli zapamiętałem: od matematyki i praktycznej nauki zawodu. Dzięki nim do czegoś w życiu doszedłem - wspominał Jan Karpiuk, absolwent szkoły.

- Pracuję w tej szkole już 30 lat. Dowiedziałam się od koleżanki, że jest wolny etat i przyszłam do pracy. Najmilej wspominam rok 2000, kiedy naukę w szkole kończyła moja klasa „technik geodeta“. To była wspaniała klasa, z wysoką średnią. 2/3 z nich skończyło studia z tej klasy. Z nich jestem dumna. Przez te lata zmieniała się kadra pedagogiczna. Dziś ja i pani dyrektor jesteśmy najdłużej pracującymi nauczycielami - mówiła Alicja Mikulska, nauczycielka w ZSIŚiU.

Dorota Bajor, dyr. ZSIŚiU

Losy szkoły toczyły się różnie. Kolejni uczniowie opuszczali gmach przy ulicy Obrońców Pokoju.

„Uczniowie brali udział w budowach wszystkich nowych osiedli mieszkaniowych w Elblągu. Młodzież czynnie włączyła się do odbudowy i uporządkowania (przez okres dziesięciu lat) miasta Kopernika, biorąc udział w „Operacji Frombork 1001”. Za udział w tej operacji nadano szkole honorowe obywatelstwo miasta Fromborka. Lata dziewięćdziesiąte to nowe kierunki kształcenia młodzieży na poziomie szkoły średniej.“ - możemy przeczytać w historii szkoły zamieszczonej na stronie internetowej. Pewną ciekawostką jest fakt, że szkołą jest Honorowym Obywatelem Fromborka, który to tytuł został jej nadany w podziękowaniu za udział w „Operacji Frombork 1001“.

W 2004 roku szkołę przekształcono w Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. - Ta nazwa to wymóg czasu lat 2000. W pewnym momencie nastąpiła przerwa w kształceniu w zawodach budowlanych. Była taka potrzeba, aby wprowadzać nowe kierunki kształcenia i zmienić nazwę szkoły. Już nie tylko budowlane, ale także związane z innymi branżami - wyjaśniała Dorota Bajor, dyrektor szkoły.

W tym roku dyrektor szkoły obchodziła też swój jubileusz - 30 lat pracy w szkole. Dziś Zespół Szkół tworzy technikum, szkoła branżowa I i II stopnia. Uczniowie kształcą się w branżach: budowlanej, energetycznej, drzewno-meblarskiej oraz fryzjerskiej

- To nowoczesna szkoła odpowiadająca potrzebom rynku pracy, przygotowująca młodzież, aby sprawnie się po nim poruszała i odważnie patrzyła w przyszłość - mówiła Dorota Bajor. - Mimo 60 lat nasza szkoła to wciąż nastolatka.