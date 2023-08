Mniej urodzin, więcej zgonów

Spada liczba urodzeń, wzrasta liczba zgonów. Pod lupę wzięliśmy kolejne statystyki Elbląga prezentowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wczoraj (3 sierpnia) opublikowaliśmy tekst, w którym przedstawiliśmy zmiany w liczbie mieszkańców Elbląga, do których doszło w latach 1995 - 2022. Dziś przyjrzymy się statystykom urodzin żywych i zgonów przedstawionych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego w tym okresie.

I nie są to dane, które nastrajają do optymizmu. 1388 urodzeń żywych w 1995 r. - to jest najwyższa liczba jaką w tej statystyce pokazuje GUS. Od tego roku liczba urodzeń falowała, ale trend był spadkowy. Mniej niż 1000 urodzeń po raz pierwszy zarejestrowano w 2013 r. (939). Potem tylko w 2016 i 2017 r. zanotowano więcej urodzeń niż 1000. Od tego czasu liczba urodzeń systematycznie spada. W 2022 r. było ich tylko 753 i jest to najmniejsza liczba jaką podaje GUS w omawianym okresie.

Bardzo źle wygląda też porównanie liczby urodzeń w stosunku do liczby mieszkańców. W 1995 r. na 1000 elblążan urodziło się 1079 dzieci – i był to najwyższy wskaźnik w okresie 1995 – 2022. Poniżej 10 promili urodzeń wskaźnik spadł po raz pierwszy w 1998 r. I za wyjątkiem roku 2009 cały czas utrzymuje się poniżej tej wartości. W ostatnich latach możemy zaobserwować gwałtowny spadek liczby urodzeń w stosunku do liczby mieszkańców. W 2022 r. było to już tylko 663 urodzenia na 1000 mieszkańców.

Patrząc na statystyki zgonów odnotowywane przez Główny Urząd Statystyczny, to możemy zauważyć tendencję wzrostową. Porównując kolejne lata do ubiegłych możemy zauważyć falowanie, ale w długim okresie możemy zauważyć wzrost liczby zgonów w naszym mieście. I tak w 1995 r. zmarło 1105 osób, w 2022 r. - 1468. Przy czym należy pamiętać, że stale maleje liczba mieszkańców miasta. W liczbach bezwzględnych najwięcej zgonów odnotowano w 2021 r. - 1747.

Wskaźnik ilości zgonów na 1000 mieszkańców ma tendencję wzrostową. W 1995 r. odnotowano 859 zgonów na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten faluje, ale systematycznie rośnie. Granica 10 promili została przekroczona po raz pierwszy w 2012 (1036). Od 2015 r. ten wskaźnik już stale wynosi ponad 10. W 2022 r. odnotowano 1293 zgony na 1000 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik był w 2021 r. i wynosił 15,27 promila.

Warto zwrócić też uwagę na różnicy pomiędzy urodzeniami żywymi, a zgonami. Różnica na korzyść urodzeń utrzymywała się do roku 2003, dodatkowo odnotowano ją jeszcze w 2009 r. Największa różnica wynosiła plus 283 osoby i zanotowano ją w 1995 r. W pozostałych latach górowały zgony. Największą różnicę odnotowano w 2021 r., kiedy zmarłych było aż 991 więcej niż urodzonych żywych. W 2022 r. zanotowano 715 zgonów więcej niż urodzin.