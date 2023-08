Elbląg, mamy problem

10 tysięcy w 10 lat. O tyle zmniejszyła się liczba mieszkańców Elbląga w latach 2013 - 2022 w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejsza się udział najmłodszych mieszkańców miasta na korzyść najstarszych. Wyludnianie się miasta przyspieszyło w ostatnich latach.

1997 rok. Liczba mieszkańców Elbląga wynosi 129 405 osób. Nasze miasto zamieszkiwało 67455 kobiet i 61950 mężczyzn. To najwyższa liczba mieszkańców, którą odnotowuje strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego (dane za lata 1995 - 2022).

W latach 1995 - 1996 liczba mieszkańców Elbląga minimalnie rosła. Rok 1997 jest swoistą cezurą - od tej chwili (za wyjątkiem roku 2000) liczba elblążan systematycznie malała. Te liczby nie robią może wrażenia, kiedy przyrównamy rok do roku, ale przez kolejne lata widać jak bardzo ubywało elblążan. Do 128 tys. liczba mieszkańców spadła w 1999 r., w 2003 r. - GUS poinformował o 127 tys. mieszkańców Elbląga Kolejne lata niosły kolejne spadki. Miano miasta 120. tysięcznego Elbląg utracił w 2019 r., kiedy statystyki GUS wskazały 119317 elblążan (spadek o 825 osób w porównaniu z poprzednim rokiem). Oznacza to, że w 22 lata Elbląg stracił 10 tys. mieszkańców.

Na stratę kolejnych 10 tys. być może trzeba będzie czekać dużo krócej. Na koniec grudnia 2022 r. GUS poinformował, że Elbląg ma już tylko 113567 mieszkańców. W mieście jest delikatna przewaga kobiet wynosząca około 52 procent i taki wskaźnik trwa przez cały analizowany okres.

Na wykresie przedstawiamy jak zmieniała się liczba mieszkańców Elbląga w poszczególnych latach.

Więcej osób starszych

Jednym z elementów, w jaki Główny Urząd Statystyczny pokazuje liczbę mieszkańców jest podział na osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat), w wieku produkcyjnym (18 - 59 (kobiety) lub 64 (mężczyźni)) oraz poprodukcyjnym (od 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Trzeba zauważyć, że Elbląg z 1995 r. i 2022 r. to dwa różne miasta jeżeli weźmiemy pod uwagę ten podział. W 1995 r. osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowili 27,73 proc. mieszkańców, osoby w wieku poprodukcyjnym - 11,92 proc. W kolejnych latach mamy do czynienia ze spadkiem udziału mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym - do 16,39 proc. w 2022 r. I jednoczesnym wzrostem udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym - aż do 25,86 proc. w 2022 r. Co oznacza, że wg stanu na 31 grudnia 2022 r. co czwarty mieszkaniec Elbląga był w wieku emerytalnym. W 2012 r. procent mieszkańców w wieku poprodukcyjnym przewyższył analogiczny procent mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. W liczba bezwzględnych wyglądało to następująco. W 1995 r. osób w wieku przedprodukcyjnym w Elblągu było - 35658, w 2022 r. - 16612. Analogiczne liczby dotyczące mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynoszą: 15331 w 1995 r. i 29370 w 2022 r. Przy stale spadającej liczbie mieszkańców.

Na wykresie przedstawiamy jak kształtuje się struktura mieszkańców Elbląga w trzech grupach wiekowych.

Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem. Już w 2020 r. w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Olsztynie „Procesy demograficzne 5.10.2020 r. w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000–2019 oraz w perspektywie do 2040 r.“ możemy przeczytać, że Elbląg jest jednym z miast najbardziej narażonym na wyludnienie w województwie warmińsko – mazurskim. Wicewojewoda warmińsko – mazurski Piotr Opaczewski na konferencji nt. Przemysłu przyszłości, która odbyła się w maju tego roku, przedstawił prognozy GUS mówiące, że do roku 2040 nasze miasto będzie liczyło mniej niż 100 tys. mieszkańców.