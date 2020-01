Monika Falej: Robert Biedroń na prezydenta!

W niedzielę partie SLD, Razem i Wiosna poparły Roberta Biedronia jako kandydata na prezydenta RP. Dziś (20 stycznia) do głosowania na byłego prezydenta Słupska zachęcała w Elblągu posłanka Monika Falej. Wkrótce w naszym mieście powstanie pierwszy na Warmii i Mazurach komitet wpierający kandydaturę Roberta Biedronia.

- To pokazuje, że chłopak z Krosna może osiągnąć w Polsce bardzo dużo – mówiła posłanka Monika Falej podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej na placu Słowiańskim. - Może swoją pracą i zaangażowaniem przejść taką drogę, by stanąć na czele trzech partii i być kandydatem na jedną z najważniejszych funkcji w kraju. Zachęcam więc, żebyście popierali Roberta tak, jak my to robimy.

Wkrótce na Warmii i Mazurach powstaną komitety wspierające kandydaturę Roberta Biedronia w najbliższych wyborach prezydenckich. Pierwszy z nich ma powstać w Elblągu. - Od dziś zaczynamy tworzyć komitety, które będą skupiać ludzi życzliwych Robertowi, chętnych do współpracy w ramach kampanii – dodaje posłanka Monika Falej. - Zapraszamy więc Państwa do współudziału.

Posłanka zapowiedziała również, że będzie walczyć o to, by pieniądze na pogłębienie toru wodnego w elbląskim porcie zostały zapisane w budżecie państwa. Zwróciła się także do włodarzy miast z prośbą o przedstawianie parlamentarzystom problemów, które mogłyby zostać przez nich poruszone w Sejmie.

- Skoro pogłębienie toru wodnego jest projektem rządowym, to właśnie rząd powinien zagwarantować środki na tę inwestycję. Elbląga bowiem nie stać na partycypowanie w kosztach – mówi Monika Falej. - Jest to moment na składanie propozycji do budżetu państwa. Ja chciałabym złożyć jak najwięcej takich, które dotyczą naszego okręgu. Zachęcam więc wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, by przekazywali parlamentarzystom problemy, które my będziemy mogli potem przedłożyć rządowi i podczas obrad w Sejmie.

Posłanka chce także wesprzeć działalność świetlic wiejskich na Powiślu i Warmii i Mazurach, zapowiada także ścisłą współpracę z innymi biurami poselskimi.

- Byłam ostatnio w kilku takich świetlicach i o ile ich działalność nie budzi zastrzeżeń, o tyle infrastruktura jest w opłakanym stanie – mówi posłanka. - Chodzi mi tu głównie o sanitariaty, które albo są w fatalnym stanie albo w ogólnie ich w takich świetlicach nie ma.

- Chcemy współpracować z innymi biurami poselskimi – dodaje Ryszard Klim, był elbląski radny kilku kadencji, obecnie dyrektor biura poselskiego Moniki Falej. - Pierwsze kontakty zostały już nawiązane po to, by wspólnie realizować różne ważne tematy. A już 3 lutego w Elblągu swoją działalność rozpocznie biuro posłanki Moniki Falej - dodał.