MoroMikołaje ruszają z pomocą

(fot. 43. batalion WOT w Braniewie)

Dużymi krokami zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia, to czas kiedy nikt nie powinien pozostawać sam. To czas kiedy ludzie są dla siebie braćmi a wszelkie spory znikają. Tymi słowami chcielibyśmy zachęcić wszystkich do udziału w akcji „MoroMikołaje 2020” - informuje 43. Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie

To inicjatywa, mająca na celu podarowanie paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży. W tym roku takim wsparciem chcielibyśmy objąć Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „ Mój Dom” w Ornecie. Mieszka tam czternaście wspaniałych osób w różnym wieku - są roczne maluszki, wszędobylskie dzieciaczki w wieku szkolnym i wchodząca w dorosłość młodzież szkolna. - Dom tworzą zawsze ludzie i taka wspólnota staje się rodziną. Każdy z tych wychowanków ma różne doświadczenia życiowe, przeszłość, ale mają również marzenia. Wiadomo, że rok 2020 nie oszczędzał nikogo, niektórzy tracili pracę inni zdrowie, ale zawsze musi w nas być nadzieja. To ona motywuje do działania, do chęci walki o wybrane cele. Nie bójmy się dzielić tym co mamy z drugim człowiekiem. Razem tworzymy kolektyw, którego siła może przenosić góry. Razem możemy więcej - mówi kpr. Krzysztof Caban 43blp. Zbieramy: - Nowe gry edukacyjne, puzzle, zabawki - Słodycze wszelkiego rodzaju (bombonierki, batony, żelki, lizaki, czekolady, no wszystko), - Środki higieny osobistej dla dziewcząt i chłopców ( szampony, żele pod prysznic, pasty i szczoteczki do zębów i inne), - Środki pielęgnacyjne (balsamy, mydełka, chusteczki nawilżane), - Środki higieniczne dla całego DOMU (proszki do prania, płyny itp.) Akcja trwa do 19 grudnia 2020. Kontakt do koordynatora kpr. Caban Krzysztof - 668-914-257 43. Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzi w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ubiegłym roku świąteczne upominki trafiły do Domu Dziecka w Elblągu.

ppor. Anna Szczepańska, ekspert ds. komunikacji 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie