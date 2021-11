MotoMikołaje rozwijają prędkość... pomagania

Trwają przygotowania do tegorocznej edycji MotoMikołajów, inicjatywy na rzecz wychowanków domów dziecka. Finał akcji już 5 grudnia. Ciągle można włączyć się w pomoc... i nie potrzeba do tego motocykla.

- Udało nam się już uzbierać pieniądze na planowany w tej edycji akcji zakup odkurzacza piorącego, automatycznej suszarki do ubrań i kuchenki mikrofalowej - podkreśla Adrianna Kamieńska (Maślińska), motocyklistka z Elbląga i jedna z organizatorek akcji.

MotoMikołaje zamówili już część artykułów dla poszczególnych placówek, przede wszystkim higienicznych. W pomoc oprócz firm włączyły się m. in. elbląskie przedszkola, gdzie zbierane są produkty spożywcze dla dzieci.

- Fakt, że dobrze rozwija się tegoroczna zbiórka pieniędzy na zrzutka.pl, umożliwi nam też zakup poduszek przeciwodleżynowych i rolek do masażu, które też są wielu dzieciakom bardzo potrzebne – mówi Adrianna Kamieńska. - Poza tym chcemy kupić proszki do prania, płyny do płukania itp. Na pewno w prezentach przywiezionych przez MotoMikołajów nie zabraknie drobnych słodyczy. Zachęcam do włączenia się w tę pomoc, żebyśmy mogli zrobić jeszcze więcej dla dzieciaków. Dodam, że MotoMikołajów miasto zaprosiło też na zapalenie miejskiej choinki 6 grudnia, więc na ulicach miasta zobaczymy się z mieszkańcami dwukrotnie. Do zobaczenia!

MotoMikołaje z Elbląga i okolic przejadą ulicami miasta 5 grudnia i odwiedzą Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą przy ul. Mazurskiej, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Elblągu, oddział dziecięcy w szpitalu wojewódzkim i Socjalizacyjną Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą (o 11 zbiórka na parkingu przy PWSZ na Grunwaldzkiej, o 11:30 przejazd). Dodajmy, że w tym roku inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Elbląga.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym tegorocznej edycji MotoMikołajów.