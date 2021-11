MotoMikołaje ruszają z pomocą i proszą o wsparcie

Nieco ponad miesiąc pozostał do wyruszenia MotoMikołajów na ulice Elbląga. Jak co roku pasjonaci motoryzacji z miasta i regionu odwiedzą dzieci w domach dziecka - z bardzo potrzebnymi prezentami. Została już uruchomiona internetowa zrzutka wspierająca akcję.

MotoMikołaje odwiedzą elbląski Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Elblągu. Chcą zawieźć do placówek m. in. odkurzacz piorący, automatyczną suszarkę do ubrań i kuchenkę mikrofalową.

- Z zebranych pieniędzy planujemy również zakupić produkty higieniczne, specjalistyczne pianki i żele, pieluchy, obiadki i inne drobne podarunki – informują na stronie internetowej zbiórki. 5 grudnia, w dniu finału akcji, planują odwiedzić z prezentami także oddział dziecięcy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

- Akcja to kontynuacja tego, co robili nasi starsi znajomi, bo tradycja MotoMikołajów w Elblągu sięga lat 90', przybierała jednak różne formy – podkreśla Adrianna Maślińska, motocyklistka z Elbląga i jedna z organizatorek akcji. Dodaje, że placówki opiekuńcze i ich podopieczni, również z niepełnosprawnościami, mają duże potrzeby, warto więc wesprzeć inicjatywę. - Co roku zachwyca i rozbraja mnie uśmiech i szczerość tych dzieci, które odwiedzamy, dla mnie to wystarczająca zachęta do takich działań -zaznacza.

