Na Bema zmienią się nie tylko światła

Szykują się zmiany w działaniu sygnalizacji świetlnej na ul. Bema. Jak wskazuje jeden z naszych Czytelników, nie tylko chodzi o światła, ale także o skręt w ul. Mickiewicza.

Nasz Czytelnik krytycznie spogląda na planowane zmiany na Bema. - W nawiązaniu do artykułu Optymalizacja, koordynacja, sygnalizacja. Idą drogowe zmiany na Bema, chciałbym dodać bardzo istotny szczegół, który jest chyba celowo ukrywany. W wyniku tej modernizacji ma zostać zakazany skręt w lewo z tej ulicy w Mickiewicza, która jest jedną z podstawowych dróg Elbląga. Pozostanie tylko skręt w ulicę Kochanowskiego (brak sygnalizacji) lub w Żeromskiego (krótkie światła kierunkowe), a obie te drogi nie są gotowe na ruch tranzytowy. Dodatkowo można zrobić sobie mały objazd ulicami Kościuszki i Orzeszkowej, ale tu już są duże korki – pisze mieszkaniec, powołując się na dokumentację przetargu. Elblążanin uważa też, że Bema powinno doczekać się ciągu pieszo-rowerowego, bo jego zdaniem rowerowo jest to „wykluczona część miasta".

W kwestii zmian w organizacji ruchu na Bema skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jak odnosi się do sprawy Departament Zarząd Dróg?

- Zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę sygnalizacji świetlnych na trzech skrzyżowaniach w ciągu ul. Józefa Bema wraz z zapewnieniem optymalizacji ruchu i koordynacji sygnalizacji w ciągu ul. Józefa Bema w Elblągu" będzie zmieniona organizacja ruchu poprzez likwidację możliwości skrętu w lewo z ul. Józefa Bema w ul. Adama Mickiewicza, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia przepustowości głównego ciągu komunikacyjnego, tj. ul. Józefa Bema – przyznają urzędnicy. Dodają, że zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Miejską Policji w Elblągu oraz Tramwaje Elbląskie.

- Ze statystyk na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza–Józefa Bema–Tadeusza Kościuszki–Elizy Orzeszkowej w ostatnich latach wynika, że występowało dużo kolizji i wypadków. Dla przykładu, w tym roku była tam kolizja pojazdu z tramwajem – czytamy jeszcze w odpowiedzi departamentu. - Z pomiarów natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu wynika, że relacja skrętu pojazdów z ulicy Józefa Bema w kierunku Adama Mickiewicza wynosi około 2 proc. wszystkich pojazdów. Ta mała ilość generuje niebezpieczne sytuacje na tym skrzyżowaniu poprzez blokowanie innych pojazdów, które zmuszone są zatrzymywać się często na środku skrzyżowania z uwagi na brak lewoskrętu. Powoduje to również sytuacje kolizyjne z tramwajami. Przypominamy, że cały czas zachowana będzie możliwość dojazdu do ulicy Adama Mickiewicza z ulicy Józefa Bema poprzez ulicę Jana Amosa Komeńskiego lub Stefana Żeromskiego. Skręcanie z ul. Józefa Bema w ul. Jana Amosa Komeńskiego i ul. Stefana Żeromskiego jest bezpieczniejsze z uwagi na usytuowanie pasa do skrętu w lewo. Należy podkreślić, że ulica Stefana Żeromskiego jest przystosowana do ruchu ciężkiego – zaznaczają urzędnicy. Dodają, że po wykonaniu całego zadania związanego z przebudową sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Józefa Bema pracownicy departamentu będą obserwować prawidłowość jego funkcjonowania, a jeżeli zajdzie taka konieczność, to po konsultacji z Komendą Miejską Policji w Elblągu będą wprowadzane korekty.