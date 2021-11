Na parking nie ma pieniędzy

Mieszkańcy Starego Miasta chcieliby, aby miasto wybudowało im parking. Urzędnicy odpowiadają, że na razie nie ma na to pieniędzy, ale jak parking już powstanie, to będzie ogólnodostępny i być może płatny.

Grupa mieszkańców Elbląga skierowała do Rady Miejskiej petycję w sprawie rozwiązania problemu parkowania przy Galerii EL. „Ponad 10 lat temu miał powstać parking (był projekt i wszelkie pozwolenia) dla mieszkańców kamienic wybudowanych wzdłuż ulicy Studziennej 21 - 22, 23 - 24, 25 - 26 oraz przylegających kamienic Starego Rynku. Do tej pory podjęto tylko działania tymczasowe, teren ten nadal nie posiada statusu parkingu. Darmowe miejsca parkingowe sprawiają, że parkują tu wszyscy przyjeżdżający na Elbląską Starówkę“ - możemy przeczytać w petycji.

Problem z parkowaniem na Starym Mieście nie jest nowy i naszym zdaniem będzie narastał. Do naszej redakcji, co rusz, zgłaszają się czytelnicy, którzy skarżą się na brak miejsc parkingowych. Trzeba wziąć pod uwagę, że miejsca parkingowe potrzebne są zarówno mieszkańcom starówki, jak i osobom, które na Stare Miasto przyjeżdżają w innych celach np. do pracy, spędzić czas rekreacyjnie. Trzeba również pamiętać, że w tym rejonie miasta funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania i przynajmniej część kierowców szuka bezpłatnych miejsc na tym terenie.

Petycja ostatecznie trafiła do prezydenta Elbląga. „W założeniach inwestycyjny w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na Starym Mieście w Elblągu - poza ul. Bednarską, zadaniami priorytetowymi do realizacji w kolejnych latach jest m. in. przebudowa ul. Wieżowej, przebudowa ul. Bulwar Zygmunta Augusta, budowa odcinka ul. Kumieli, budowa parkingu przy Galerii EL wraz z przebudową i niezbędnym dostosowaniem odcinków ul. Klasztornej i Kuśnierskiej. Niestety, w obecnej sytuacji finansowej Miasta nie ma możliwości zabezpieczenia finansowania tych zadań wyłącznie z własnych środków. Informuję, że wzorem lat poprzednich konsekwentnie będę ubiegał się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na tę inwestycję i w miarę możliwości finansowych sukcesywnie je realizował.“ - czytamy w odpowiedzi na interpelację podpisaną przez wiceprezydenta Elbląga Janusza Nowaka.

Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 530 tys. zł. Niestety dokumentacja parkingu na 34 miejsca wymaga aktualizacji i ponownego uzyskania pozwoleń. Nowy parking (jeżeli powstanie) ma być ogólnodostępny i być może zostanie objęty Strefą Płatnego Parkowania.

Nie da się jednak ukryć, że kolejne kilkadziesiąt miejsc parkingowych nie rozwiąże problemu parkowania na Starym Mieście. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że bez wybudowania parkingu na kilkaset miejsc problem będzie narastał.