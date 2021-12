„Na trzeźwo to i Polskę można obiec”

Gdyby naszą redakcję minął biegacz, nie byłoby w tym przecież nic nadzwyczajnego. Ale gdy mija ją biegacz, który ciągnie za sobą miniaturowy wóz, to coś jest na rzeczy. Ta druga opcja miała miejsce właśnie dziś (16 grudnia) i tak – przypadkowo - porozmawiał z nami Paweł Kuryło.

Wypatrzonego w Elblągu pana Pawła doganiamy niedaleko naszej redakcji, na ul. 1 Maja.

- Teraz biegnę przez Elbląg do Braniewa, później na Bartoszyce, Węgorzewo i później do siebie, do Augustowa. Wyruszyłem 11 listopada, mam już zrobione 2600 km.

Dystans robi wrażenie, zwłaszcza, gdy spojrzy się na „wóz Drzymały”, który ciągnie biegacz. Skąd taki pomysł na aktywność?

- To taki bieg, żeby promować trzeźwość. Czwarty raz biegnę dookoła kraju. Sam byłem bardzo pijący. Teraz nie piję już jedenaście lat i chcę pokazać, że na trzeźwo to i można Polskę obiec. A człowiek pijany to nawet do domu się czasem nie „wczłapie”...

Wizytę pana Pawła odnotowują kolejne lokalne portale. 23 listopada przebiegał np. przez Krosno:

- Paweł biegnie, ciągnąc za sobą swój prywatny „wóz Drzymały”, czyli 80-kilogramowy wózek, w którym przewozi jedzenie i ubrania. Służy mu on również za miejsce do spania – pisał portal krosno24.pl.

- Paweł Kuryło z okolic podlaskiego Augustowa, po raz kolejny biegnie trasą dookoła Polski. Łącznie do pokonania ma ponad 3 200 km. W środę (24 listopada) przemierzał trasę w Gminie Skołyszyn – czytamy na stronie jaslo365.pl.

- 49-latek ze wsi koło Augustowa po raz kolejny biegnie dookoła Polski (3 200 km). 1 grudnia zawitał na ziemię raciborską – relacjonowała z kolei strona naszraciborz.pl.

I tym podobne, i tak dalej... Spotkania z panem Pawłem relacjonują też ludzie w mediach społecznościowych, jego obecność w Elblągu odnotowali też nasi Czytelnicy, zgłaszając nam obecność w mieście nietypowego biegacza. Pozostaje życzyć mu pomyślnej drogi!