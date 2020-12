Nabór do Straży Miejskiej

Ogłoszono nabór na wole stanowiska w Straży Miejskiej w Elblągu. Na chętnych czekają cztery etaty.

Jakie są warunki pracy?

- Pełny etat, czas pracy w zależności od organizacji pracy: podstawowy 8 godzin na dobę, równoważny do 12 godzin na dobę, równoważny do 24 godzin na dobę (40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym) - informuje elbląska SM. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to 20 stycznia 2021 r.

Pracę w Straży Miejskiej mogą podjąć osoby, które ukończyły 21 lat i mają polskie obywatelstwo. Oprócz tego wymagane są "wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, sprawność fizyczna i psychiczna, uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, nienaganna opinia", jest też szereg wymagań dodatkowych. O tych wymaganiach, oferowanym wynagrodzeniu, szczegółach umowy o pracę i potrzebnych dokumentach więcej na stronie stronie internetowej SM.

Do obowiązków przyszłych strażników należeć będą ochrona porządku publicznego w mieście i "realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego". Nabór kandydatów ma trwać do 12 stycznia.